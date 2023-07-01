MCNCOIN (MCN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2868. במהלך 24 השעות האחרונות, MCN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.245 לבין שיא של $ 0.3346, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.457790290498655, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06541121432124603.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCN השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, +13.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MCNCOIN (MCN) מידע שוק
No.1591
$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M
$ 276.18K
$ 276.18K$ 276.18K
$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M
12.00M
12.00M 12.00M
12,000,000
12,000,000 12,000,000
12,000,000
12,000,000 12,000,000
100.00%
2023-07-01 00:00:00
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
BSC
שווי השוק הנוכחי של MCNCOIN הוא $ 3.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 276.18K. ההיצע במחזור של MCN הוא 12.00M, עם היצע כולל של 12000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.44M.
MCNCOIN (MCN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MCNCOINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.034493
+13.66%
30 ימים
$ -0.4125
-58.99%
60 ימים
$ +0.0282
+10.90%
90 ימים
$ +0.1662
+137.81%
MCNCOIN שינוי מחיר היום
היום,MCN רשם שינוי של $ +0.034493 (+13.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MCNCOIN שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.4125 (-58.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MCNCOIN שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MCN ראה שינוי של $ +0.0282 (+10.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MCNCOIN שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1662 (+137.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MCNCOIN (MCN)?
MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems.
MCNCOIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MCNCOINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMCN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MCNCOINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMCNCOIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
MCNCOINתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה MCNCOIN (MCN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MCNCOIN (MCN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MCNCOIN.
הבנת הטוקנומיקה של MCNCOIN (MCN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MCN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות MCNCOIN (MCN)
מחפש איך לקנותMCNCOIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MCNCOINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
