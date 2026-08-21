Maverick Protocol (MAV) ניתוח טכני היום דף Maverick Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MAV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Maverick Protocol למטה. הירשם

Maverick Protocol (MAV) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.010046 -- +12.77% +13.20% -27.16%

Maverick Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Maverick Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 3 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01006 0.01005 R2 0.01005 0.01005 R1 0.01005 0.01005 PP 0.01004 0.01004 S1 0.01004 0.01004 S2 0.01003 0.01004 S3 0.01003 0.01003

Maverick Protocol אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.39M $12.14 M $12.53 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.13 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.14 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $0.36 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.39 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Maverick Protocol זרימת הון זרימת נטו פנימה MAVUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.01 2026-08-20 -$0.04 M 0.01 2026-08-19 -$0.01 M 0.01 2026-08-18 -$0.01 M 0.01 2026-08-17 -$0.05 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Maverick Protocol (MAV) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Maverick Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT MAV $0.010048 $0.010048 $0.010048 +1.29% 7.01M (USDT) סַחַר