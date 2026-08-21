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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Maverick Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Maverick Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Maverick Protocol (MAV) ניתוח טכני היום

Maverick Protocol (MAV) ניתוח טכני היום

דף Maverick Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MAV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Maverick Protocol למטה.

Maverick Protocol (MAV) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.010046--+12.77%+13.20%-27.16%
למידע נוסף על Maverick Protocol מחיר

Maverick Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Maverick Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 3
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01006
0.01005
R2
0.01005
0.01005
R1
0.01005
0.01005
PP
0.01004
0.01004
S1
0.01004
0.01004
S2
0.01003
0.01004
S3
0.01003
0.01003

Maverick Protocol אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.39M
$12.14 M
$12.53 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.13 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.36 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.39 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Maverick Protocol זרימת הון

זרימת נטו פנימהMAVUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.01
2026-08-20-$0.04 M0.01
2026-08-19-$0.01 M0.01
2026-08-18-$0.01 M0.01
2026-08-17-$0.05 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Maverick Protocol

סחור ב Maverick Protocol (MAV) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Maverick Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMAV
$0.010048
$0.010048$0.010048
+1.29%
7.01M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MAV-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MAV
MAV
USD
USD

1 MAV = 0.010046 USD

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