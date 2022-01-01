Maverick Protocol (MAV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Maverick Protocol (MAV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Maverick Protocol (MAV) מידע Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy. אתר רשמי: https://www.mav.xyz/ מסמך לבן: https://bit.ly/MavWhitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD קנה MAVעכשיו!

Maverick Protocol (MAV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Maverick Protocol (MAV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 45.34M $ 45.34M $ 45.34M ההיצע הכולל: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B אספקה במחזור: $ 689.55M $ 689.55M $ 689.55M FDV (שווי מדולל מלא): $ 131.50M $ 131.50M $ 131.50M שיא כל הזמנים: $ 0.8194 $ 0.8194 $ 0.8194 שפל כל הזמנים: $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 מחיר נוכחי: $ 0.06575 $ 0.06575 $ 0.06575 למידע נוסף על Maverick Protocol (MAV) מחיר

Maverick Protocol (MAV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Maverick Protocol (MAV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MAV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MAVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MAVטוקניומיקה, חקרו אתMAVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MAV מעוניין להוסיף את Maverick Protocol (MAV) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MAV, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MAV ב-MEXC עכשיו!

Maverick Protocol (MAV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MAVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MAV עכשיו את היסטוריית המחירים!

MAV חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MAV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MAV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MAVעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

