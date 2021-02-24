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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Mask Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Mask Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Mask Network (MASK) ניתוח טכני היום

Mask Network (MASK) ניתוח טכני היום

דף Mask Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MASK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Mask Network למטה.

Mask Network (MASK) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.3965--+11.56%+0.48%-13.19%
למידע נוסף על Mask Network מחיר

Mask Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Mask Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 2
קנה 13
ממוצעים נעים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 5
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.3966
0.3965
R2
0.3965
0.3964
R1
0.3964
0.3964
PP
0.3963
0.3963
S1
0.3962
0.3962
S2
0.3961
0.3962
S3
0.396
0.3961

Mask Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.17M
$1.29 M
$1.46 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.17 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.23 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.22 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Mask Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהMASKUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.40
2026-08-20$0.00 M0.39
2026-08-19$0.09 M0.37
2026-08-18$0.07 M0.36
2026-08-17-$0.01 M0.35

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Mask Network

סחור ב Mask Network (MASK) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Mask Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMASK
$0.3969
$0.3969$0.3969
+2.00%
147.27K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MASK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MASK
MASK
USD
USD

1 MASK = 0.3965 USD

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