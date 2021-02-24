Mask Network (MASK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Mask Network (MASK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Mask Network (MASK) מידע Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation. אתר רשמי: https://www.mask.io מסמך לבן: https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 קנה MASKעכשיו!

Mask Network (MASK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mask Network (MASK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 123.80M $ 123.80M $ 123.80M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 123.80M $ 123.80M $ 123.80M שיא כל הזמנים: $ 50.39 $ 50.39 $ 50.39 שפל כל הזמנים: $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 מחיר נוכחי: $ 1.238 $ 1.238 $ 1.238 למידע נוסף על Mask Network (MASK) מחיר

Mask Network (MASK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mask Network (MASK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MASK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MASKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MASKטוקניומיקה, חקרו אתMASKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MASK מעוניין להוסיף את Mask Network (MASK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MASK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MASK ב-MEXC עכשיו!

Mask Network (MASK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MASKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MASK עכשיו את היסטוריית המחירים!

MASK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MASK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MASK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MASKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

