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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על LUKSO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על LUKSO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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LUKSO (LYX) ניתוח טכני היום

LUKSO (LYX) ניתוח טכני היום

דף LUKSO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LYX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של LUKSO למטה.

LUKSO (LYX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.2396--+16.36%-1.44%-5.00%
למידע נוסף על LUKSO מחיר

LUKSO זרימת הון

זרימת נטו פנימהLYXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.24
2026-08-20$0.00 M0.24
2026-08-19$0.00 M0.23
2026-08-18$0.00 M0.21
2026-08-17$0.00 M0.20

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLYX
$0.2396
$0.2396$0.2396
+0.04%
240.86K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LYX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LYX
LYX
USD
USD

1 LYX = 0.2396 USD

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