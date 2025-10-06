Lucidai מחיר היום

מחיר Lucidai (LUCI) בזמן אמת היום הוא $ 0.000013, עם שינוי של 31.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUCI ל USD הוא $ 0.000013 לכל LUCI.

Lucidai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- LUCI. ב‑24 השעות האחרונות, LUCI סחר בין $ 0.000012 (נמוך) ל $ 0.00002 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, LUCI נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +44.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 713.90.

Lucidai (LUCI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 713.90$ 713.90 $ 713.90 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 130.00K$ 130.00K $ 130.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Lucidai הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 713.90. ההיצע במחזור של LUCI הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.00K.