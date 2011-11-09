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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Litecoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Litecoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Litecoin (LTC) ניתוח טכני היום

Litecoin (LTC) ניתוח טכני היום

דף Litecoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LTC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Litecoin למטה.

Litecoin (LTC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$47.95--+6.98%+2.30%-9.43%
למידע נוסף על Litecoin מחיר

Litecoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Litecoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 1
קנה 8
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
47.9133
47.9066
R2
47.9066
47.899
R1
47.8933
47.8943
PP
47.8866
47.8866
S1
47.8733
47.879
S2
47.8666
47.8743
S3
47.8533
47.8666

Litecoin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.33M
$54.81 M
$55.14 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.57M
קניות פעילות ל-3 ימים
$16.35 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$16.92 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.24M
קניות פעילות ל-7 ימים
$32.37 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$32.12 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Litecoin זרימת הון

זרימת נטו פנימהLTCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$1.64 M47.82
2026-08-20$3.73 M48.04
2026-08-19$2.95 M45.69
2026-08-18$0.07 M44.23
2026-08-17-$0.93 M44.36

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Litecoin

סחור ב Litecoin (LTC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Litecoin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLTC
$47.93
$47.93$47.93
-0.20%
105.26K (USDT)
/USDCLTC
$47.92
$47.92$47.92
-0.12%
865.25 (USDT)
/BTCLTC
$0.0006521
$0.0006521$0.0006521
-1.65%
323.59 (USDT)
/USD1LTC
$47.95
$47.95$47.95
-0.16%
1.16K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LTC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LTC
LTC
USD
USD

1 LTC = 47.95 USD

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