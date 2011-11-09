Litecoin (LTC) ניתוח טכני היום דף Litecoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LTC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Litecoin למטה. הירשם

Litecoin (LTC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $47.95 -- +6.98% +2.30% -9.43%

Litecoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Litecoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 17 נייטרלי 1 קנה 8 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 47.9133 47.9066 R2 47.9066 47.899 R1 47.8933 47.8943 PP 47.8866 47.8866 S1 47.8733 47.879 S2 47.8666 47.8743 S3 47.8533 47.8666

Litecoin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.33M $54.81 M $55.14 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.57M קניות פעילות ל-3 ימים $16.35 M מכירות פעילות ל-3 ימים $16.92 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.24M קניות פעילות ל-7 ימים $32.37 M מכירות פעילות ל-7 ימים $32.12 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Litecoin זרימת הון זרימת נטו פנימה LTCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$1.64 M 47.82 2026-08-20 $3.73 M 48.04 2026-08-19 $2.95 M 45.69 2026-08-18 $0.07 M 44.23 2026-08-17 -$0.93 M 44.36 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.