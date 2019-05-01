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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Livepeer, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Livepeer, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Livepeer (LPT) ניתוח טכני היום

Livepeer (LPT) ניתוח טכני היום

דף Livepeer הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LPT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Livepeer למטה.

Livepeer (LPT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.323--+10.06%-10.00%-37.51%
למידע נוסף על Livepeer מחיר

Livepeer אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Livepeer במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 3
קנה 11
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 0קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.3243
1.3236
R2
1.3236
1.3232
R1
1.3233
1.323
PP
1.3226
1.3226
S1
1.3223
1.3222
S2
1.3216
1.322
S3
1.3213
1.3216

Livepeer אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.30M
$5.31 M
$5.00 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.04 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Livepeer זרימת הון

זרימת נטו פנימהLPTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M1.32
2026-08-20$0.00 M1.29
2026-08-19$0.00 M1.22
2026-08-18-$0.03 M1.19
2026-08-17-$0.07 M1.19

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Livepeer

סחור ב Livepeer (LPT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Livepeer מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLPT
$1.323
$1.323$1.323
+2.79%
58.81K (USDT)
/USDCLPT
$1.321
$1.321$1.321
+2.80%
44.16K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LPT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LPT
LPT
USD
USD

1 LPT = 1.323 USD

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