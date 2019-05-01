עוד על LPT

LPT מידע על מחיר

LPT מסמך לבן

LPT אתר רשמי

LPT טוקניומיקה

LPT תחזית מחיר

LPT היסטוריה

LPT מדריך קנייה

LPTממיר מטבעות לפיאט

LPT ספוט

LPT חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Livepeer סֵמֶל

Livepeer מְחִיר(LPT)

1 LPT ל USDמחיר חי:

$6.303
$6.303$6.303
-4.38%1D
USD
Livepeer (LPT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:05:43 (UTC+8)

Livepeer (LPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 6.266
$ 6.266$ 6.266
24 שעות נמוך
$ 6.862
$ 6.862$ 6.862
גבוה 24 שעות

$ 6.266
$ 6.266$ 6.266

$ 6.862
$ 6.862$ 6.862

$ 100.24478173730876
$ 100.24478173730876$ 100.24478173730876

$ 0.420586727745
$ 0.420586727745$ 0.420586727745

-0.54%

-4.38%

-1.44%

-1.44%

Livepeer (LPT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 6.302. במהלך 24 השעות האחרונות, LPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.266 לבין שיא של $ 6.862, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 100.24478173730876, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.420586727745.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LPT השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -4.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Livepeer (LPT) מידע שוק

No.168

$ 275.56M
$ 275.56M$ 275.56M

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 275.56M
$ 275.56M$ 275.56M

43.73M
43.73M 43.73M

--
----

43,725,145.40826843
43,725,145.40826843 43,725,145.40826843

0.01%

2019-05-01 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Livepeer הוא $ 275.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.34M. ההיצע במחזור של LPT הוא 43.73M, עם היצע כולל של 43725145.40826843. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 275.56M.

Livepeer (LPT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Livepeerהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.28872-4.38%
30 ימים$ -0.609-8.82%
60 ימים$ +0.682+12.13%
90 ימים$ +0.691+12.31%
Livepeer שינוי מחיר היום

היום,LPT רשם שינוי של $ -0.28872 (-4.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Livepeer שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.609 (-8.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Livepeer שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LPT ראה שינוי של $ +0.682 (+12.13%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Livepeer שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.691 (+12.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Livepeer (LPT)?

בדוק את Livepeer עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLivepeer (LPT)

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Livepeer זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Livepeerההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLPT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Livepeerאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLivepeer לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Livepeerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Livepeer (LPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Livepeer (LPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Livepeer.

בדוק את Livepeer תחזית המחיר עכשיו‏!

Livepeer (LPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Livepeer (LPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Livepeer (LPT)

מחפש איך לקנותLivepeer? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Livepeerב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LPT למטבעות מקומיים

1 Livepeer(LPT) ל VND
165,837.13
1 Livepeer(LPT) ל AUD
A$9.70508
1 Livepeer(LPT) ל GBP
4.66348
1 Livepeer(LPT) ל EUR
5.3567
1 Livepeer(LPT) ל USD
$6.302
1 Livepeer(LPT) ל MYR
RM26.4684
1 Livepeer(LPT) ל TRY
258.31898
1 Livepeer(LPT) ל JPY
¥926.394
1 Livepeer(LPT) ל ARS
ARS$8,324.942
1 Livepeer(LPT) ל RUB
507.87818
1 Livepeer(LPT) ל INR
551.80312
1 Livepeer(LPT) ל IDR
Rp103,311.45888
1 Livepeer(LPT) ל KRW
8,752.72176
1 Livepeer(LPT) ל PHP
357.51246
1 Livepeer(LPT) ל EGP
￡E.305.647
1 Livepeer(LPT) ל BRL
R$34.28288
1 Livepeer(LPT) ל CAD
C$8.69676
1 Livepeer(LPT) ל BDT
759.64308
1 Livepeer(LPT) ל NGN
9,621.32642
1 Livepeer(LPT) ל COP
$25,208
1 Livepeer(LPT) ל ZAR
R.110.53708
1 Livepeer(LPT) ל UAH
258.12992
1 Livepeer(LPT) ל VES
Bs882.28
1 Livepeer(LPT) ל CLP
$6,043.618
1 Livepeer(LPT) ל PKR
Rs1,772.18542
1 Livepeer(LPT) ל KZT
3,357.45352
1 Livepeer(LPT) ל THB
฿204.43688
1 Livepeer(LPT) ל TWD
NT$191.8959
1 Livepeer(LPT) ל AED
د.إ23.12834
1 Livepeer(LPT) ל CHF
Fr5.0416
1 Livepeer(LPT) ל HKD
HK$49.21862
1 Livepeer(LPT) ל AMD
֏2,386.18928
1 Livepeer(LPT) ל MAD
.د.م56.52894
1 Livepeer(LPT) ל MXN
$117.46928
1 Livepeer(LPT) ל SAR
ريال23.6325
1 Livepeer(LPT) ל PLN
22.93928
1 Livepeer(LPT) ל RON
лв27.22464
1 Livepeer(LPT) ל SEK
kr60.05806
1 Livepeer(LPT) ל BGN
лв10.52434
1 Livepeer(LPT) ל HUF
Ft2,142.0498
1 Livepeer(LPT) ל CZK
132.21596
1 Livepeer(LPT) ל KWD
د.ك1.92211
1 Livepeer(LPT) ל ILS
21.30076
1 Livepeer(LPT) ל AOA
Kz5,744.71414
1 Livepeer(LPT) ל BHD
.د.ب2.375854
1 Livepeer(LPT) ל BMD
$6.302
1 Livepeer(LPT) ל DKK
kr40.20676
1 Livepeer(LPT) ל HNL
L163.41086
1 Livepeer(LPT) ל MUR
287.62328
1 Livepeer(LPT) ל NAD
$110.15896
1 Livepeer(LPT) ל NOK
kr63.71322
1 Livepeer(LPT) ל NZD
$10.7134
1 Livepeer(LPT) ל PAB
B/.6.302
1 Livepeer(LPT) ל PGK
K26.34236
1 Livepeer(LPT) ל QAR
ر.ق22.75022
1 Livepeer(LPT) ל RSD
дин.631.52342

Livepeer מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Livepeer, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLivepeer הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Livepeer

כמה שווה Livepeer (LPT) היום?
החי LPTהמחיר ב USD הוא 6.302 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LPT ל USD?
המחיר הנוכחי של LPT ל USD הוא $ 6.302. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Livepeer?
שווי השוק של LPT הוא $ 275.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LPT?
ההיצע במחזור של LPT הוא 43.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LPT?
‏‏LPT השיג מחיר שיא (ATH) של 100.24478173730876 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LPT?
LPT ‏‏רשם מחירATL של 0.420586727745 USD.
מהו נפח המסחר של LPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LPT הוא $ 1.34M USD.
האם LPT יעלה השנה?
LPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:05:43 (UTC+8)

Livepeer (LPT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

LPT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LPT
LPT
USD
USD

1 LPT = 6.302 USD

מסחרLPT

USDTLPT
$6.303
$6.303$6.303
-4.22%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד