LPT

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

שֵׁםLPT

דירוגNo.160

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)85.60%

אספקת מחזור44,231,056.12727313

מקסימום היצע

אספקה כוללת44,231,056.12727313

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2019-05-01 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים100.24478173730876,2021-11-09

המחיר הנמוך ביותר0.420586727745,2020-03-13

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

עמדות (0)
