Limitless מחיר היום

מחיר Limitless (LMTS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.06498, עם שינוי של 1.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LMTS ל ILS הוא ₪ 0.06498 לכל LMTS.

Limitless כרגע מדורג במקום #918 לפי שווי שוק של ₪ 8.55M, עם היצע במחזור של 131.60M LMTS. ב‑24 השעות האחרונות, LMTS סחר בין ₪ 0.06143 (נמוך) ל ₪ 0.06503 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.1453689219998630478, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1429502091721656797.

ביצועים לטווח קצר, LMTS נע ב +1.27% בשעה האחרונה ו +4.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 57.14K.

Limitless (LMTS) מידע שוק

דירוג No.918 שווי שוק ₪ 8.55M₪ 8.55M ₪ 8.55M נפח (24 שעות) ₪ 57.14K₪ 57.14K ₪ 57.14K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 64.98M₪ 64.98M ₪ 64.98M אספקת מחזור 131.60M 131.60M 131.60M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 13.15% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Limitless הוא ₪ 8.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 57.14K. ההיצע במחזור של LMTS הוא 131.60M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 64.98M.