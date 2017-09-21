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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Chainlink, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Chainlink, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Chainlink (LINK) ניתוח טכני היום

Chainlink (LINK) ניתוח טכני היום

דף Chainlink הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LINK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Chainlink למטה.

Chainlink (LINK) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$10.769--+21.32%+23.58%+14.47%
למידע נוסף על Chainlink מחיר

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Chainlink במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 4
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 4קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
10.7753
10.7726
R2
10.7726
10.7696
R1
10.7673
10.7677
PP
10.7646
10.7646
S1
10.7593
10.7616
S2
10.7566
10.7597
S3
10.7513
10.7566

Chainlink אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.51M
$49.98 M
$50.50 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
7.53M
קניות פעילות ל-3 ימים
$135.39 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$127.86 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
2.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$349.00 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$346.95 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Chainlink זרימת הון

זרימת נטו פנימהLINKUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$2.19 M10.62
2026-08-20$0.61 M10.72
2026-08-19$4.10 M9.92
2026-08-18-$1.65 M9.48
2026-08-17-$0.30 M9.52

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Chainlink

סחור ב Chainlink (LINK) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Chainlink מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLINK
$10.776
$10.776$10.776
+0.54%
108.83K (USDT)
/USDCLINK
$10.768
$10.768$10.768
+0.60%
7.50K (USDT)
/ETHLINK
$0.004601
$0.004601$0.004601
-0.13%
603.36 (USDT)
/EURLINK
$9.218
$9.218$9.218
+0.52%
6.17K (USDT)
/USD1LINK
$10.787
$10.787$10.787
+0.54%
5.08K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LINK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LINK
LINK
USD
USD

1 LINK = 10.769 USD

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