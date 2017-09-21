Chainlink (LINK) ניתוח טכני היום דף Chainlink הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LINK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Chainlink למטה. הירשם

Chainlink (LINK) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $10.769 -- +21.32% +23.58% +14.47%

Chainlink אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Chainlink במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 4 נייטרלי 4 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 4 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 10.7753 10.7726 R2 10.7726 10.7696 R1 10.7673 10.7677 PP 10.7646 10.7646 S1 10.7593 10.7616 S2 10.7566 10.7597 S3 10.7513 10.7566

Chainlink אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.51M $49.98 M $50.50 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 7.53M קניות פעילות ל-3 ימים $135.39 M מכירות פעילות ל-3 ימים $127.86 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 2.05M קניות פעילות ל-7 ימים $349.00 M מכירות פעילות ל-7 ימים $346.95 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Chainlink זרימת הון זרימת נטו פנימה LINKUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$2.19 M 10.62 2026-08-20 $0.61 M 10.72 2026-08-19 $4.10 M 9.92 2026-08-18 -$1.65 M 9.48 2026-08-17 -$0.30 M 9.52 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.