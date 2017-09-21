LINK

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

שֵׁםLINK

דירוגNo.12

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0031%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)26.75%

אספקת מחזור657,099,970.4527867

מקסימום היצע0

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2017-09-21 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.0914 USDT

שיא כל הזמנים52.87608912,2021-05-10

המחיר הנמוך ביותר0.1262969970703125,2017-09-23

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

LINK/ETH
Chainlink
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (LINK)
--
כמות של 24 שעות (ETH)
--
