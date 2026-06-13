Wink מחיר היום

מחיר Wink (LIKE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.001255, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIKE ל ILS הוא ₪ 0.001255 לכל LIKE.

Wink כרגע מדורג במקום #2263 לפי שווי שוק של ₪ 415.61K, עם היצע במחזור של 331.16M LIKE. ב‑24 השעות האחרונות, LIKE סחר בין ₪ 0.001229 (נמוך) ל ₪ 0.001279 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.9369914508, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.002972082681468394.

ביצועים לטווח קצר, LIKE נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו +0.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 62.00K.

Wink (LIKE) מידע שוק

דירוג No.2263 שווי שוק ₪ 415.61K₪ 415.61K ₪ 415.61K נפח (24 שעות) ₪ 62.00K₪ 62.00K ₪ 62.00K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 627.50K₪ 627.50K ₪ 627.50K אספקת מחזור 331.16M 331.16M 331.16M מקסימום היצע 500,000,000 500,000,000 500,000,000 אספקה כוללת 500,000,000 500,000,000 500,000,000 שיעור מחזור 66.23% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Wink הוא ₪ 415.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 62.00K. ההיצע במחזור של LIKE הוא 331.16M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 627.50K.