Libra מחיר היום

מחיר Libra (LIBRA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00560385, עם שינוי של 6.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIBRA ל USD הוא $ 0.00560385 לכל LIBRA.

Libra כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,436,943, עם היצע במחזור של 256.42M LIBRA. ב‑24 השעות האחרונות, LIBRA סחר בין $ 0.0055327 (נמוך) ל $ 0.00614233 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.752851, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00105687.

ביצועים לטווח קצר, LIBRA נע ב -8.76% בשעה האחרונה ו +15.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 44.54.

Libra (LIBRA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M נפח (24 שעות) $ 44.54$ 44.54 $ 44.54 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M אספקת מחזור 256.42M 256.42M 256.42M אספקה כוללת 999,986,140.927834 999,986,140.927834 999,986,140.927834

שווי השוק הנוכחי של Libra הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.54. ההיצע במחזור של LIBRA הוא 256.42M, עם היצע כולל של 999986140.927834. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.60M.