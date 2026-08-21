Lido DAO (LDO) ניתוח טכני היום דף Lido DAO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LDO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Lido DAO למטה. הירשם

Lido DAO (LDO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.3409 -- +14.58% -12.17% -0.59%

Lido DAO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Lido DAO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 1 קנה 14 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 8 נייטרלי 0 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.3404 0.3404 R2 0.3404 0.3403 R1 0.3403 0.3403 PP 0.3403 0.3403 S1 0.3402 0.3402 S2 0.3402 0.3402 S3 0.3401 0.3402

Lido DAO אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.53M $11.10 M $11.63 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.13M קניות פעילות ל-3 ימים $4.24 M מכירות פעילות ל-3 ימים $4.11 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.09M קניות פעילות ל-7 ימים $9.33 M מכירות פעילות ל-7 ימים $9.42 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Lido DAO זרימת הון זרימת נטו פנימה LDOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.34 2026-08-20 -$0.16 M 0.34 2026-08-19 $1.04 M 0.33 2026-08-18 $0.36 M 0.30 2026-08-17 $0.25 M 0.31 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Lido DAO (LDO) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Lido DAO מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT LDO $0.3404 $0.3404 $0.3404 0.00% 629.72K (USDT) סַחַר / USDC LDO $0.3405 $0.3405 $0.3405 +0.14% 160.83K (USDT) סַחַר