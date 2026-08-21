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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Lido DAO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Lido DAO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Lido DAO (LDO) ניתוח טכני היום

Lido DAO (LDO) ניתוח טכני היום

דף Lido DAO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LDO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Lido DAO למטה.

Lido DAO (LDO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.3409--+14.58%-12.17%-0.59%
למידע נוסף על Lido DAO מחיר

Lido DAO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Lido DAO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 1
קנה 14
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 8נייטרלי 0קנה 6
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.3404
0.3404
R2
0.3404
0.3403
R1
0.3403
0.3403
PP
0.3403
0.3403
S1
0.3402
0.3402
S2
0.3402
0.3402
S3
0.3401
0.3402

Lido DAO אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.53M
$11.10 M
$11.63 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.13M
קניות פעילות ל-3 ימים
$4.24 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$4.11 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.09M
קניות פעילות ל-7 ימים
$9.33 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$9.42 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Lido DAO זרימת הון

זרימת נטו פנימהLDOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.34
2026-08-20-$0.16 M0.34
2026-08-19$1.04 M0.33
2026-08-18$0.36 M0.30
2026-08-17$0.25 M0.31

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Lido DAO (LDO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Lido DAO מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLDO
$0.3404
$0.3404$0.3404
0.00%
629.72K (USDT)
/USDCLDO
$0.3405
$0.3405$0.3405
+0.14%
160.83K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LDO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LDO
LDO
USD
USD

1 LDO = 0.3409 USD

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