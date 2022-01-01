Lido DAO (LDO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Lido DAO (LDO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Lido DAO (LDO) מידע Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0. אתר רשמי: https://lido.fi/ מסמך לבן: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p

Lido DAO (LDO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lido DAO (LDO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 895.77M $ 895.77M $ 895.77M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.27B $ 1.27B $ 1.27B שיא כל הזמנים: $ 8.115 $ 8.115 $ 8.115 שפל כל הזמנים: $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 מחיר נוכחי: $ 1.2664 $ 1.2664 $ 1.2664

Lido DAO (LDO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Lido DAO (LDO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LDO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LDOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LDOטוקניומיקה, חקרו אתLDOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LDO מעוניין להוסיף את Lido DAO (LDO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LDO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Lido DAO (LDO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LDOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

LDO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LDO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LDO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

