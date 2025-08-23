עוד על KNINE

K9 Finance DAO סֵמֶל

K9 Finance DAO מְחִיר(KNINE)

1 KNINE ל USDמחיר חי:

K9 Finance DAO (KNINE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:50:42 (UTC+8)

K9 Finance DAO (KNINE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.63%

-3.88%

+0.50%

+0.50%

K9 Finance DAO (KNINE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000318. במהלך 24 השעות האחרונות, KNINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000003109 לבין שיא של $ 0.00000343, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000354285884683723, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000001684705136988.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNINE השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, -3.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

K9 Finance DAO (KNINE) מידע שוק

No.2022

40.24%

ETH

שווי השוק הנוכחי של K9 Finance DAO הוא $ 1.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.21K. ההיצע במחזור של KNINE הוא 402.27B, עם היצע כולל של 999589999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.18M.

K9 Finance DAO (KNINE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של K9 Finance DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000012891-3.88%
30 ימים$ +0.00000001+0.31%
60 ימים$ +0.00000033+11.57%
90 ימים$ -0.00000069-17.83%
K9 Finance DAO שינוי מחיר היום

היום,KNINE רשם שינוי של $ -0.00000012891 (-3.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

K9 Finance DAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00000001 (+0.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

K9 Finance DAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KNINE ראה שינוי של $ +0.00000033 (+11.57%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

K9 Finance DAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000069 (-17.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של K9 Finance DAO (KNINE)?

בדוק את K9 Finance DAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהK9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

K9 Finance DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול K9 Finance DAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKNINE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים K9 Finance DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךK9 Finance DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

K9 Finance DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה K9 Finance DAO (KNINE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות K9 Finance DAO (KNINE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור K9 Finance DAO.

בדוק את K9 Finance DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

K9 Finance DAO (KNINE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של K9 Finance DAO (KNINE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KNINE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות K9 Finance DAO (KNINE)

מחפש איך לקנותK9 Finance DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש K9 Finance DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KNINE למטבעות מקומיים

K9 Finance DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של K9 Finance DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרK9 Finance DAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על K9 Finance DAO

כמה שווה K9 Finance DAO (KNINE) היום?
החי KNINEהמחיר ב USD הוא 0.00000318 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KNINE ל USD?
המחיר הנוכחי של KNINE ל USD הוא $ 0.00000318. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של K9 Finance DAO?
שווי השוק של KNINE הוא $ 1.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KNINE?
ההיצע במחזור של KNINE הוא 402.27B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KNINE?
‏‏KNINE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000354285884683723 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KNINE?
KNINE ‏‏רשם מחירATL של 0.000001684705136988 USD.
מהו נפח המסחר של KNINE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KNINE הוא $ 39.21K USD.
האם KNINE יעלה השנה?
KNINE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KNINE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:50:42 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

