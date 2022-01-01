K9 Finance DAO (KNINE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי K9 Finance DAO (KNINE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

K9 Finance DAO (KNINE) מידע K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. אתר רשמי: https://www.k9finance.com/ מסמך לבן: https://www.k9finance.com/litepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE קנה KNINEעכשיו!

K9 Finance DAO (KNINE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור K9 Finance DAO (KNINE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M ההיצע הכולל: $ 999.59B $ 999.59B $ 999.59B אספקה במחזור: $ 402.27B $ 402.27B $ 402.27B FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M שיא כל הזמנים: $ 0.00027 $ 0.00027 $ 0.00027 שפל כל הזמנים: $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 מחיר נוכחי: $ 0.000003093 $ 0.000003093 $ 0.000003093 למידע נוסף על K9 Finance DAO (KNINE) מחיר

K9 Finance DAO (KNINE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של K9 Finance DAO (KNINE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KNINE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KNINEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KNINEטוקניומיקה, חקרו אתKNINEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KNINE מעוניין להוסיף את K9 Finance DAO (KNINE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KNINE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KNINE ב-MEXC עכשיו!

K9 Finance DAO (KNINE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KNINEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KNINE עכשיו את היסטוריית המחירים!

KNINE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KNINE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KNINE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KNINEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

