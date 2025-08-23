עוד על KEKIUS

Kekius Maximus סֵמֶל

Kekius Maximus מְחִיר(KEKIUS)

1 KEKIUS ל USDמחיר חי:

$0.026737
$0.026737$0.026737
-3.35%1D
USD
Kekius Maximus (KEKIUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:36:58 (UTC+8)

Kekius Maximus (KEKIUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.025
$ 0.025$ 0.025
24 שעות נמוך
$ 0.028476
$ 0.028476$ 0.028476
גבוה 24 שעות

$ 0.025
$ 0.025$ 0.025

$ 0.028476
$ 0.028476$ 0.028476

$ 0.3957723531422579
$ 0.3957723531422579$ 0.3957723531422579

$ 0.000040926540333548
$ 0.000040926540333548$ 0.000040926540333548

+1.33%

-3.35%

-7.50%

-7.50%

Kekius Maximus (KEKIUS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.026738. במהלך 24 השעות האחרונות, KEKIUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.025 לבין שיא של $ 0.028476, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEKIUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3957723531422579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000040926540333548.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEKIUS השתנה ב +1.33% במהלך השעה האחרונה, -3.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kekius Maximus (KEKIUS) מידע שוק

No.803

$ 26.74M
$ 26.74M

$ 390.02K
$ 390.02K$ 390.02K

$ 26.74M
$ 26.74M$ 26.74M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Kekius Maximus הוא $ 26.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 390.02K. ההיצע במחזור של KEKIUS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.74M.

Kekius Maximus (KEKIUS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kekius Maximusהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00092674-3.35%
30 ימים$ +0.001994+8.05%
60 ימים$ +0.00348+14.96%
90 ימים$ -0.005004-15.77%
Kekius Maximus שינוי מחיר היום

היום,KEKIUS רשם שינוי של $ -0.00092674 (-3.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kekius Maximus שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001994 (+8.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kekius Maximus שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KEKIUS ראה שינוי של $ +0.00348 (+14.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kekius Maximus שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.005004 (-15.77%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kekius Maximus (KEKIUS)?

בדוק את Kekius Maximus עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKekius Maximus (KEKIUS)

KEKIUS MAXIMUS is a frog-themed meme automatically generated by Grok.

Kekius Maximus זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kekius Maximusההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKEKIUS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kekius Maximusאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKekius Maximus לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kekius Maximusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kekius Maximus (KEKIUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kekius Maximus (KEKIUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kekius Maximus.

בדוק את Kekius Maximus תחזית המחיר עכשיו‏!

Kekius Maximus (KEKIUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kekius Maximus (KEKIUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KEKIUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kekius Maximus (KEKIUS)

מחפש איך לקנותKekius Maximus? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kekius Maximusב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KEKIUS למטבעות מקומיים

1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל VND
703.61047
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל AUD
A$0.04090914
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל GBP
0.01978612
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל EUR
0.0227273
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל USD
$0.026738
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל MYR
RM0.1122996
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל TRY
1.096258
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל JPY
¥3.930486
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל ARS
ARS$35.4612725
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל RUB
2.16149992
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל INR
2.34064452
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל IDR
Rp431.25800414
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל KRW
37.13587344
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל PHP
1.5147077
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל EGP
￡E.1.29732776
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל BRL
R$0.14491996
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל CAD
C$0.03689844
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל BDT
3.25294508
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל NGN
40.8837389
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל COP
$106.952
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל ZAR
R.0.46978666
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל UAH
1.1082901
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל VES
Bs3.74332
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל CLP
$25.66848
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל PKR
Rs7.58075776
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל KZT
14.30589952
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל THB
฿0.86711334
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל TWD
NT$0.81497424
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל AED
د.إ0.09812846
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל CHF
Fr0.0213904
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל HKD
HK$0.20882378
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל AMD
֏10.23637592
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל MAD
.د.م0.240642
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל MXN
$0.49759418
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל SAR
ريال0.1002675
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל PLN
0.09732632
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל RON
лв0.11524078
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל SEK
kr0.25454576
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל BGN
лв0.04465246
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל HUF
Ft9.08503764
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל CZK
0.56096324
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל KWD
د.ك0.00815509
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל ILS
0.09010706
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל AOA
Kz24.37355866
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל BHD
.د.ب0.010080226
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל BMD
$0.026738
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל DKK
kr0.17032106
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל HNL
L0.70000084
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל MUR
1.22032232
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל NAD
$0.46871714
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל NOK
kr0.26951904
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל NZD
$0.0454546
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל PAB
B/.0.026738
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל PGK
K0.11283436
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל QAR
ر.ق0.09705894
1 Kekius Maximus(KEKIUS) ל RSD
дин.2.67593904

Kekius Maximus מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kekius Maximus, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרKekius Maximus הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kekius Maximus

כמה שווה Kekius Maximus (KEKIUS) היום?
החי KEKIUSהמחיר ב USD הוא 0.026738 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KEKIUS ל USD?
המחיר הנוכחי של KEKIUS ל USD הוא $ 0.026738. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kekius Maximus?
שווי השוק של KEKIUS הוא $ 26.74M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KEKIUS?
ההיצע במחזור של KEKIUS הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KEKIUS?
‏‏KEKIUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3957723531422579 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KEKIUS?
KEKIUS ‏‏רשם מחירATL של 0.000040926540333548 USD.
מהו נפח המסחר של KEKIUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KEKIUS הוא $ 390.02K USD.
האם KEKIUS יעלה השנה?
KEKIUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KEKIUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:36:58 (UTC+8)

Kekius Maximus (KEKIUS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

KEKIUS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KEKIUS
KEKIUS
USD
USD

1 KEKIUS = 0.026738 USD

מסחרKEKIUS

USDCKEKIUS
$0.02677
$0.02677$0.02677
-3.32%
USDTKEKIUS
$0.026737
$0.026737$0.026737
-3.35%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד