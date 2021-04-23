KuCoin Token (KCS) ניתוח טכני היום דף KuCoin Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KCS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של KuCoin Token למטה. הירשם

KuCoin Token (KCS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $7.4138 -- +11.51% +9.68% -5.42%

KuCoin Token זרימת הון זרימת נטו פנימה KCSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 7.42 2026-08-20 $0.04 M 7.40 2026-08-19 $0.01 M 6.81 2026-08-18 $0.00 M 6.62 2026-08-17 $0.00 M 6.52 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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