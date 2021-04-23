עוד על KCS

KuCoin Token סֵמֶל

KuCoin Token מְחִיר(KCS)

1 KCS ל USDמחיר חי:

$12.7809
$12.7809$12.7809
-2.73%1D
USD
KuCoin Token (KCS) טבלת מחירים חיה
2025-08-25 22:50:10 (UTC+8)

KuCoin Token (KCS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 12.4853
$ 12.4853$ 12.4853
24 שעות נמוך
$ 13.3831
$ 13.3831$ 13.3831
גבוה 24 שעות

$ 12.4853
$ 12.4853$ 12.4853

$ 13.3831
$ 13.3831$ 13.3831

$ 28.795176559830317
$ 28.795176559830317$ 28.795176559830317

$ 0.336503927826
$ 0.336503927826$ 0.336503927826

+0.77%

-2.73%

+3.22%

+3.22%

KuCoin Token (KCS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 12.7802. במהלך 24 השעות האחרונות, KCS נסחר בטווח שבין שפל של $ 12.4853 לבין שיא של $ 13.3831, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KCSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.795176559830317, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.336503927826.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KCS השתנה ב +0.77% במהלך השעה האחרונה, -2.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KuCoin Token (KCS) מידע שוק

No.58

$ 1.63B
$ 1.63B$ 1.63B

$ 606.80K
$ 606.80K$ 606.80K

$ 2.56B
$ 2.56B$ 2.56B

127.42M
127.42M 127.42M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

142,421,933.73556715
142,421,933.73556715 142,421,933.73556715

63.71%

0.04%

2021-04-23 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של KuCoin Token הוא $ 1.63B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 606.80K. ההיצע במחזור של KCS הוא 127.42M, עם היצע כולל של 142421933.73556715. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.56B.

KuCoin Token (KCS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של KuCoin Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.358711-2.73%
30 ימים$ +1.1864+10.23%
60 ימים$ +1.6827+15.16%
90 ימים$ +1.4896+13.19%
KuCoin Token שינוי מחיר היום

היום,KCS רשם שינוי של $ -0.358711 (-2.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

KuCoin Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.1864 (+10.23%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

KuCoin Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KCS ראה שינוי של $ +1.6827 (+15.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

KuCoin Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.4896 (+13.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של KuCoin Token (KCS)?

בדוק את KuCoin Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

KuCoin Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול KuCoin Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKCS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים KuCoin Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKuCoin Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

KuCoin Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KuCoin Token (KCS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KuCoin Token (KCS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KuCoin Token.

בדוק את KuCoin Token תחזית המחיר עכשיו‏!

KuCoin Token (KCS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KuCoin Token (KCS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KCS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות KuCoin Token (KCS)

מחפש איך לקנותKuCoin Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש KuCoin Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KCS למטבעות מקומיים

1 KuCoin Token(KCS) ל VND
336,310.963
1 KuCoin Token(KCS) ל AUD
A$19.553706
1 KuCoin Token(KCS) ל GBP
9.457348
1 KuCoin Token(KCS) ל EUR
10.86317
1 KuCoin Token(KCS) ל USD
$12.7802
1 KuCoin Token(KCS) ל MYR
RM53.67684
1 KuCoin Token(KCS) ל TRY
523.860398
1 KuCoin Token(KCS) ל JPY
¥1,878.6894
1 KuCoin Token(KCS) ל ARS
ARS$17,154.606856
1 KuCoin Token(KCS) ל RUB
1,031.36214
1 KuCoin Token(KCS) ל INR
1,118.395302
1 KuCoin Token(KCS) ל IDR
Rp206,132.229206
1 KuCoin Token(KCS) ל KRW
17,750.164176
1 KuCoin Token(KCS) ל PHP
723.742726
1 KuCoin Token(KCS) ל EGP
￡E.620.095304
1 KuCoin Token(KCS) ל BRL
R$69.01308
1 KuCoin Token(KCS) ל CAD
C$17.636676
1 KuCoin Token(KCS) ל BDT
1,554.839132
1 KuCoin Token(KCS) ל NGN
19,541.56481
1 KuCoin Token(KCS) ל COP
$51,326.050012
1 KuCoin Token(KCS) ל ZAR
R.224.548114
1 KuCoin Token(KCS) ל UAH
529.73929
1 KuCoin Token(KCS) ל VES
Bs1,789.228
1 KuCoin Token(KCS) ל CLP
$12,256.2118
1 KuCoin Token(KCS) ל PKR
Rs3,623.442304
1 KuCoin Token(KCS) ל KZT
6,837.918208
1 KuCoin Token(KCS) ל THB
฿414.206282
1 KuCoin Token(KCS) ל TWD
NT$389.15709
1 KuCoin Token(KCS) ל AED
د.إ46.903334
1 KuCoin Token(KCS) ל CHF
Fr10.22416
1 KuCoin Token(KCS) ל HKD
HK$99.813362
1 KuCoin Token(KCS) ל AMD
֏4,892.771768
1 KuCoin Token(KCS) ל MAD
.د.م115.0218
1 KuCoin Token(KCS) ל MXN
$237.07271
1 KuCoin Token(KCS) ל SAR
ريال47.92575
1 KuCoin Token(KCS) ל PLN
46.519928
1 KuCoin Token(KCS) ל RON
лв55.210464
1 KuCoin Token(KCS) ל SEK
kr121.667504
1 KuCoin Token(KCS) ל BGN
лв21.342934
1 KuCoin Token(KCS) ל HUF
Ft4,339.51691
1 KuCoin Token(KCS) ל CZK
268.000794
1 KuCoin Token(KCS) ל KWD
د.ك3.897961
1 KuCoin Token(KCS) ל ILS
42.941472
1 KuCoin Token(KCS) ל AOA
Kz11,650.046914
1 KuCoin Token(KCS) ל BHD
.د.ب4.8181354
1 KuCoin Token(KCS) ל BMD
$12.7802
1 KuCoin Token(KCS) ל DKK
kr81.537676
1 KuCoin Token(KCS) ל HNL
L334.585636
1 KuCoin Token(KCS) ל MUR
583.288328
1 KuCoin Token(KCS) ל NAD
$224.036906
1 KuCoin Token(KCS) ל NOK
kr128.696614
1 KuCoin Token(KCS) ל NZD
$21.72634
1 KuCoin Token(KCS) ל PAB
B/.12.7802
1 KuCoin Token(KCS) ל PGK
K53.932444
1 KuCoin Token(KCS) ל QAR
ر.ق46.392126
1 KuCoin Token(KCS) ל RSD
дин.1,279.29802

KuCoin Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של KuCoin Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKuCoin Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על KuCoin Token

כמה שווה KuCoin Token (KCS) היום?
החי KCSהמחיר ב USD הוא 12.7802 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KCS ל USD?
המחיר הנוכחי של KCS ל USD הוא $ 12.7802. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KuCoin Token?
שווי השוק של KCS הוא $ 1.63B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KCS?
ההיצע במחזור של KCS הוא 127.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KCS?
‏‏KCS השיג מחיר שיא (ATH) של 28.795176559830317 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KCS?
KCS ‏‏רשם מחירATL של 0.336503927826 USD.
מהו נפח המסחר של KCS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KCS הוא $ 606.80K USD.
האם KCS יעלה השנה?
KCS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KCS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
2025-08-25 22:50:10 (UTC+8)

KuCoin Token (KCS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

