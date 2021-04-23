KuCoin Token (KCS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי KuCoin Token (KCS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

KuCoin Token (KCS) מידע KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network. אתר רשמי: https://www.kucoin.com/ מסמך לבן: https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://explorer.kcc.io קנה KCSעכשיו!

KuCoin Token (KCS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KuCoin Token (KCS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B ההיצע הכולל: $ 142.42M $ 142.42M $ 142.42M אספקה במחזור: $ 127.42M $ 127.42M $ 127.42M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B שיא כל הזמנים: $ 32.89 $ 32.89 $ 32.89 שפל כל הזמנים: $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 מחיר נוכחי: $ 13.2711 $ 13.2711 $ 13.2711 למידע נוסף על KuCoin Token (KCS) מחיר

KuCoin Token (KCS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KuCoin Token (KCS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KCS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KCSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KCSטוקניומיקה, חקרו אתKCSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KCS מעוניין להוסיף את KuCoin Token (KCS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KCS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KCS ב-MEXC עכשיו!

KuCoin Token (KCS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KCSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KCS עכשיו את היסטוריית המחירים!

KCS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KCS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KCS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KCSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

