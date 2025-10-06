Cryvantis מחיר היום

מחיר Cryvantis (CRYVANTIS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00007876, עם שינוי של 2.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRYVANTIS ל USD הוא $ 0.00007876 לכל CRYVANTIS.

Cryvantis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CRYVANTIS. ב‑24 השעות האחרונות, CRYVANTIS סחר בין $ 0.0000764 (נמוך) ל $ 0.00009228 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CRYVANTIS נע ב -4.25% בשעה האחרונה ו -7.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 150.72K.

Cryvantis (CRYVANTIS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 150.72K$ 150.72K $ 150.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 787.60K$ 787.60K $ 787.60K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי MATIC

שווי השוק הנוכחי של Cryvantis הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 150.72K. ההיצע במחזור של CRYVANTIS הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 787.60K.