COCO BSC מחיר היום

מחיר COCO BSC (COCO) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.16248, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COCO ל ILS הוא ₪ 0.16248 לכל COCO.

COCO BSC כרגע מדורג במקום #4042 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 COCO. ב‑24 השעות האחרונות, COCO סחר בין ₪ 0.16012 (נמוך) ל ₪ 0.16256 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.0223130289885895343, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0000121898290180667.

ביצועים לטווח קצר, COCO נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -9.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 27.50K.

COCO BSC (COCO) מידע שוק

דירוג No.4042 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 27.50K₪ 27.50K ₪ 27.50K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 162.48M₪ 162.48M ₪ 162.48M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של COCO BSC הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 27.50K. ההיצע במחזור של COCO הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 162.48M.