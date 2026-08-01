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מחיר Binance Life בזמן אמת היום הוא 0.46917 ILS.币安人生 שווי השוק הוא 469,170,000 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר 币安人生 ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Binance Life בזמן אמת היום הוא 0.46917 ILS.币安人生 שווי השוק הוא 469,170,000 ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר 币安人生 ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Binance Life סֵמֶל

Binance Life מְחִיר(币安人生)

1 币安人生 ל ILSמחיר חי:

₪1.4025193
₪1.4025193₪1.4025193
-0.27%1D
ILS
Binance Life (币安人生) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 04:50:22 (UTC+8)

Binance Life מחיר היום

מחיר Binance Life (币安人生) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.46917, עם שינוי של 0.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 币安人生 ל ILS הוא ₪ 0.46917 לכל 币安人生.

Binance Life כרגע מדורג במקום #70 לפי שווי שוק של ₪ 469.17M, עם היצע במחזור של 1.00B 币安人生. ב‑24 השעות האחרונות, 币安人生 סחר בין ₪ 0.42081 (נמוך) ל ₪ 0.49825 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.681433133272074493, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0003122968774431428.

ביצועים לטווח קצר, 币安人生 נע ב -0.82% בשעה האחרונה ו +0.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 81.25K.

Binance Life (币安人生) מידע שוק

No.70

₪ 469.17M
₪ 469.17M₪ 469.17M

₪ 81.25K
₪ 81.25K₪ 81.25K

₪ 469.17M
₪ 469.17M₪ 469.17M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

0.02%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Binance Life הוא ₪ 469.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 81.25K. ההיצע במחזור של 币安人生 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 469.17M.

Binance Life היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.42081
₪ 0.42081₪ 0.42081
24 שעות נמוך
₪ 0.49825
₪ 0.49825₪ 0.49825
גבוה 24 שעות

₪ 0.42081
₪ 0.42081₪ 0.42081

₪ 0.49825
₪ 0.49825₪ 0.49825

₪ 2.681433133272074493
₪ 2.681433133272074493₪ 2.681433133272074493

₪ 0.0003122968774431428
₪ 0.0003122968774431428₪ 0.0003122968774431428

-0.82%

-0.27%

+0.07%

+0.07%

Binance Life (币安人生) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Binance Lifeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ -0.0037971-0.27%
30 ימים₪ -0.13608-22.49%
60 ימים₪ -0.23129-33.02%
90 ימים₪ +0.04565+10.77%
Binance Life שינוי מחיר היום

היום,币安人生 רשם שינוי של ₪ -0.0037971 (-0.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Binance Life שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ -0.13608 (-22.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Binance Life שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,币安人生 ראה שינוי של ₪ -0.23129 (-33.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Binance Life שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ +0.04565 (+10.77%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Binance Life (币安人生)?

בדוק את Binance Life עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Binance Life

Binance Life (币安人生) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של 币安人生 הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Binance Life (币安人生) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Binance Life עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Binance Life תגיע ב 2026–2027? בקר בדף 币安人生 תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Binance Life תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Binance Life ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Binance Life? קניית 币安人生 מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Binance Life. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Binance Life (币安人生) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וBinance Lifeיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Binance Life (币安人生) מדריך

מה אפשר לעשות עם Binance Life

החזקת Binance Life מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 04:50:22 (UTC+8)

Binance Life (币安人生) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDT币安人生
₪1.4177982
₪1.4177982₪1.4177982
+0.79%
179.56K (USDT)

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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ILS

1 币安人生 = 1.4028183 ILS