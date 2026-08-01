Binance Life מחיר היום

מחיר Binance Life (币安人生) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.46917, עם שינוי של 0.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 币安人生 ל ILS הוא ₪ 0.46917 לכל 币安人生.

Binance Life כרגע מדורג במקום #70 לפי שווי שוק של ₪ 469.17M, עם היצע במחזור של 1.00B 币安人生. ב‑24 השעות האחרונות, 币安人生 סחר בין ₪ 0.42081 (נמוך) ל ₪ 0.49825 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.681433133272074493, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0003122968774431428.

ביצועים לטווח קצר, 币安人生 נע ב -0.82% בשעה האחרונה ו +0.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 81.25K.

Binance Life (币安人生) מידע שוק

דירוג No.70 שווי שוק ₪ 469.17M₪ 469.17M ₪ 469.17M נפח (24 שעות) ₪ 81.25K₪ 81.25K ₪ 81.25K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 469.17M₪ 469.17M ₪ 469.17M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 100.00% נתח שוק 0.02% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Binance Life הוא ₪ 469.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 81.25K. ההיצע במחזור של 币安人生 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 469.17M.