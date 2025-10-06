Joysticklabs מחיר היום

מחיר Joysticklabs (JSK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003311, עם שינוי של 23.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JSK ל USD הוא $ 0.00003311 לכל JSK.

Joysticklabs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- JSK. ב‑24 השעות האחרונות, JSK סחר בין $ 0.00001021 (נמוך) ל $ 0.00003678 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, JSK נע ב -0.46% בשעה האחרונה ו +302.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 24.60K.

Joysticklabs (JSK) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 24.60K$ 24.60K $ 24.60K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.67K$ 49.67K $ 49.67K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Joysticklabs הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.60K. ההיצע במחזור של JSK הוא --, עם היצע כולל של 1500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.67K.