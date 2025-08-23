עוד על K

1 K ל USDמחיר חי:

Sidekick (K) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:36:14 (UTC+8)

Sidekick (K) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.33%

-8.79%

-3.36%

-3.36%

Sidekick (K) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2075. במהלך 24 השעות האחרונות, K נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2032 לבין שיא של $ 0.3312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. Kהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.44003160136622865, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1970386213714264.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, K השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -8.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sidekick (K) מידע שוק

No.843

11.13%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Sidekick הוא $ 23.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 350.80K. ההיצע במחזור של K הוא 111.33M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 207.50M.

Sidekick (K) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sidekickהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.019997-8.79%
30 ימים$ +0.1075+107.50%
60 ימים$ +0.1075+107.50%
90 ימים$ +0.1075+107.50%
Sidekick שינוי מחיר היום

היום,K רשם שינוי של $ -0.019997 (-8.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sidekick שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.1075 (+107.50%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sidekick שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,K ראה שינוי של $ +0.1075 (+107.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sidekick שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1075 (+107.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sidekick (K)?

בדוק את Sidekick עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSidekick (K)

Sidekick Protocol is building a one-stop live-stream platform, enabling anyone to share real-time market insights and discover digital assets. By combining engagement with timely content, Sidekick empowers millions to connect, collaborate, and seize emerging opportunities effortlessly.

Sidekick זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sidekickההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sidekickאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSidekick לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sidekickתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sidekick (K) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sidekick (K) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sidekick.

בדוק את Sidekick תחזית המחיר עכשיו‏!

Sidekick (K) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sidekick (K) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על K הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sidekick (K)

מחפש איך לקנותSidekick? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sidekickב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

K למטבעות מקומיים

1 Sidekick(K) ל VND
5,460.3625
1 Sidekick(K) ל AUD
A$0.317475
1 Sidekick(K) ל GBP
0.15355
1 Sidekick(K) ל EUR
0.176375
1 Sidekick(K) ל USD
$0.2075
1 Sidekick(K) ל MYR
RM0.8715
1 Sidekick(K) ל TRY
8.5075
1 Sidekick(K) ל JPY
¥30.5025
1 Sidekick(K) ל ARS
ARS$274.83375
1 Sidekick(K) ל RUB
16.7743
1 Sidekick(K) ל INR
18.16455
1 Sidekick(K) ל IDR
Rp3,346.773725
1 Sidekick(K) ל KRW
288.1926
1 Sidekick(K) ל PHP
11.754875
1 Sidekick(K) ל EGP
￡E.10.0679
1 Sidekick(K) ל BRL
R$1.12465
1 Sidekick(K) ל CAD
C$0.28635
1 Sidekick(K) ל BDT
25.24445
1 Sidekick(K) ל NGN
317.277875
1 Sidekick(K) ל COP
$830
1 Sidekick(K) ל ZAR
R.3.645775
1 Sidekick(K) ל UAH
8.600875
1 Sidekick(K) ל VES
Bs29.05
1 Sidekick(K) ל CLP
$199.2
1 Sidekick(K) ל PKR
Rs58.8304
1 Sidekick(K) ל KZT
111.0208
1 Sidekick(K) ל THB
฿6.729225
1 Sidekick(K) ל TWD
NT$6.3246
1 Sidekick(K) ל AED
د.إ0.761525
1 Sidekick(K) ל CHF
Fr0.166
1 Sidekick(K) ל HKD
HK$1.620575
1 Sidekick(K) ל AMD
֏79.4393
1 Sidekick(K) ל MAD
.د.م1.8675
1 Sidekick(K) ל MXN
$3.86365
1 Sidekick(K) ל SAR
ريال0.778125
1 Sidekick(K) ל PLN
0.7553
1 Sidekick(K) ל RON
лв0.894325
1 Sidekick(K) ל SEK
kr1.973325
1 Sidekick(K) ל BGN
лв0.346525
1 Sidekick(K) ל HUF
Ft70.50435
1 Sidekick(K) ל CZK
4.351275
1 Sidekick(K) ל KWD
د.ك0.0632875
1 Sidekick(K) ל ILS
0.699275
1 Sidekick(K) ל AOA
Kz189.150775
1 Sidekick(K) ל BHD
.د.ب0.0782275
1 Sidekick(K) ל BMD
$0.2075
1 Sidekick(K) ל DKK
kr1.321775
1 Sidekick(K) ל HNL
L5.43235
1 Sidekick(K) ל MUR
9.4703
1 Sidekick(K) ל NAD
$3.637475
1 Sidekick(K) ל NOK
kr2.093675
1 Sidekick(K) ל NZD
$0.35275
1 Sidekick(K) ל PAB
B/.0.2075
1 Sidekick(K) ל PGK
K0.87565
1 Sidekick(K) ל QAR
ر.ق0.753225
1 Sidekick(K) ל RSD
дин.20.7666

Sidekick מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sidekick, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSidekick הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sidekick

כמה שווה Sidekick (K) היום?
החי Kהמחיר ב USD הוא 0.2075 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי K ל USD?
המחיר הנוכחי של K ל USD הוא $ 0.2075. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sidekick?
שווי השוק של K הוא $ 23.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של K?
ההיצע במחזור של K הוא 111.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של K?
‏‏K השיג מחיר שיא (ATH) של 0.44003160136622865 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של K?
K ‏‏רשם מחירATL של 0.1970386213714264 USD.
מהו נפח המסחר של K?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור K הוא $ 350.80K USD.
האם K יעלה השנה?
K ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את K תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:36:14 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

K-ל-USD מחשבון

סְכוּם

K
K
USD
USD

1 K = 0.2075 USD

