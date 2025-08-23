עוד על EXVG

Exverse סֵמֶל

Exverse מְחִיר(EXVG)

Exverse (EXVG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:26:52 (UTC+8)

Exverse (EXVG) מידע על מחיר (USD)

Exverse (EXVG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001806. במהלך 24 השעות האחרונות, EXVG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001686 לבין שיא של $ 0.002496, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EXVGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.16170033314868762, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001746667336165132.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EXVG השתנה ב -2.59% במהלך השעה האחרונה, -10.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Exverse (EXVG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Exverse הוא $ 58.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.33K. ההיצע במחזור של EXVG הוא 32.16M, עם היצע כולל של 400000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 722.40K.

Exverse (EXVG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Exverseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00020786-10.18%
30 ימים$ -0.002027-52.89%
60 ימים$ -0.002086-53.60%
90 ימים$ -0.003411-65.39%
Exverse שינוי מחיר היום

היום,EXVG רשם שינוי של $ -0.00020786 (-10.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Exverse שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002027 (-52.89%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Exverse שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EXVG ראה שינוי של $ -0.002086 (-53.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Exverse שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003411 (-65.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Exverse (EXVG)?

בדוק את Exverse עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהExverse (EXVG)

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Exverse זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Exverseההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEXVG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Exverseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךExverse לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Exverseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Exverse (EXVG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Exverse (EXVG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Exverse.

בדוק את Exverse תחזית המחיר עכשיו‏!

Exverse (EXVG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Exverse (EXVG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EXVG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Exverse (EXVG)

מחפש איך לקנותExverse? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Exverseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EXVG למטבעות מקומיים

Exverse מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Exverse, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרExverse הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Exverse

כמה שווה Exverse (EXVG) היום?
החי EXVGהמחיר ב USD הוא 0.001806 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EXVG ל USD?
המחיר הנוכחי של EXVG ל USD הוא $ 0.001806. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Exverse?
שווי השוק של EXVG הוא $ 58.08K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EXVG?
ההיצע במחזור של EXVG הוא 32.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EXVG?
‏‏EXVG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.16170033314868762 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EXVG?
EXVG ‏‏רשם מחירATL של 0.001746667336165132 USD.
מהו נפח המסחר של EXVG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EXVG הוא $ 28.33K USD.
האם EXVG יעלה השנה?
EXVG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EXVG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Exverse (EXVG) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

