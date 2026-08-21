JITO (JTO) ניתוח טכני היום דף JITO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של JTO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של JITO למטה. הירשם

JITO (JTO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.5781 -- +4.29% -8.34% +15.27%

JITO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של JITO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 9 נייטרלי 0 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 9 נייטרלי 0 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.5793 0.579 R2 0.579 0.5788 R1 0.5788 0.5787 PP 0.5785 0.5785 S1 0.5783 0.5783 S2 0.578 0.5782 S3 0.5778 0.578

JITO אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.84M $6.48 M $7.32 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.52M קניות פעילות ל-3 ימים $3.08 M מכירות פעילות ל-3 ימים $2.57 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.51M קניות פעילות ל-7 ימים $5.73 M מכירות פעילות ל-7 ימים $5.22 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. JITO זרימת הון זרימת נטו פנימה JTOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.58 2026-08-20 -$0.21 M 0.58 2026-08-19 $0.11 M 0.56 2026-08-18 $0.11 M 0.56 2026-08-17 $0.23 M 0.60 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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