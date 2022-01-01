JITO (JTO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי JITO (JTO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

JITO (JTO) מידע JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite. אתר רשמי: https://www.jito.network/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL קנה JTOעכשיו!

JITO (JTO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור JITO (JTO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 733.89M $ 733.89M $ 733.89M ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 370.09M $ 370.09M $ 370.09M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B שיא כל הזמנים: $ 5.32 $ 5.32 $ 5.32 שפל כל הזמנים: $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 מחיר נוכחי: $ 1.983 $ 1.983 $ 1.983 למידע נוסף על JITO (JTO) מחיר

JITO (JTO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של JITO (JTO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של JTO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות JTOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את JTOטוקניומיקה, חקרו אתJTOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות JTO מעוניין להוסיף את JITO (JTO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת JTO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות JTO ב-MEXC עכשיו!

JITO (JTO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של JTOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה JTO עכשיו את היסטוריית המחירים!

JTO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן JTO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו JTO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה JTOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

