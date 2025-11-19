Joysticklabs (JSK) תחזית מחיר (USD)

קבל Joysticklabs תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה JSK יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Joysticklabs % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.00003238 $0.00003238 $0.00003238 +1.18% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Joysticklabs תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Joysticklabs (JSK) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Joysticklabs ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000032 בשנת 2025. Joysticklabs (JSK) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Joysticklabs ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000033 בשנת 2026. Joysticklabs (JSK) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של JSK הוא $ 0.000035 עם 10.25% שיעור צמיחה. Joysticklabs (JSK) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של JSK הוא $ 0.000037 עם 15.76% שיעור צמיחה. Joysticklabs (JSK) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של JSK הוא $ 0.000039 עם 21.55% שיעור צמיחה. Joysticklabs (JSK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של JSK הוא $ 0.000041 עם 27.63% שיעור צמיחה. Joysticklabs (JSK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Joysticklabs עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000067. Joysticklabs (JSK) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Joysticklabs עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000109.

2026 $ 0.000033 5.00%

2027 $ 0.000035 10.25%

2028 $ 0.000037 15.76%

2029 $ 0.000039 21.55%

2030 $ 0.000041 27.63%

2031 $ 0.000043 34.01%

2032 $ 0.000045 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000047 47.75%

2034 $ 0.000050 55.13%

2035 $ 0.000052 62.89%

2036 $ 0.000055 71.03%

2037 $ 0.000058 79.59%

2038 $ 0.000061 88.56%

2039 $ 0.000064 97.99%

2040 $ 0.000067 107.89% הצג עוד לטווח קצר Joysticklabs תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000032 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000032 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000032 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000032 0.41% Joysticklabs (JSK) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורJSKב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000032 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Joysticklabs (JSK) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורJSK , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000032 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Joysticklabs (JSK) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורJSK , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000032 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Joysticklabs (JSK) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורJSK הוא $0.000032 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Joysticklabs מחיר נוכחי $ 0.00003238$ 0.00003238 $ 0.00003238 שינוי מחיר (24 שעות) +1.18% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 38.52K$ 38.52K $ 38.52K נפח (24 שעות) -- המחיר JSK העדכני הוא $ 0.00003238. יש לו שינוי של +1.18% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 38.52Kב 24 שעות. בנוסף, JSK יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה JSK במחיר חי

Joysticklabs מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בJoysticklabsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלJoysticklabs הוא 0.000032USD. היצע במחזור של Joysticklabs(JSK) הוא 0.00 JSK , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.21% $ 0.000005 $ 0.000036 $ 0.000025

7 ימים 2.60% $ 0.000023 $ 0.000039 $ 0.000008

30 ימים -0.59% $ -0.000046 $ 0.000091 $ 0.000005 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Joysticklabs הראה תנועת מחירים של $0.000005 , המשקפת 0.21% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Joysticklabs נסחר בשיא של $0.000039 ושפל של $0.000008 . נרשם שינוי במחיר של 2.60% . מגמה אחרונה זו מציגה אתJSK הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Joysticklabs חווה -0.59% שינוי, המשקף בערך $-0.000046 לערכו. זה מצביע על כך ש JSK עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Joysticklabs המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה JSK בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Joysticklabs (JSK) מודול חיזוי מחיר עובד? Joysticklabs מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של JSKעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךJoysticklabs לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של JSK , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Joysticklabs. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלJSK . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלJSK כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Joysticklabs.

מדוע JSK חיזוי מחירים חשוב?

JSK תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם JSK כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, JSK ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של JSK בחודש הבא? על פי Joysticklabs (JSK) כלי תחזית המחירים, המחיר JSK הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 JSK בשנת 2026? המחיר של 1 Joysticklabs (JSK) היום הוא $0.000032 . על פי מודול התחזית שלעיל, JSK יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של JSK בשנת 2027? Joysticklabs (JSK) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 JSK עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של JSK בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Joysticklabs (JSK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של JSK בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Joysticklabs (JSK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 JSK בשנת 2030? המחיר של 1 Joysticklabs (JSK) היום הוא $0.000032 . על פי מודול התחזית שלעיל, JSK יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי JSK תחזית המחיר בשנת 2040? Joysticklabs (JSK) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 JSK עד שנת 2040.