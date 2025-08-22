Invest Zone (IVFUN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000372. במהלך 24 השעות האחרונות, IVFUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003611 לבין שיא של $ 0.00038, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IVFUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07865273043037722, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000225814595489096.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IVFUN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +3.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Invest Zone (IVFUN) מידע שוק
No.2506
$ 349.76K
$ 349.76K
$ 307.62
$ 307.62
$ 372.00K
$ 372.00K
940.22M
940.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
94.02%
TRX
שווי השוק הנוכחי של Invest Zone הוא $ 349.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 307.62. ההיצע במחזור של IVFUN הוא 940.22M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 372.00K.
Invest Zone (IVFUN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Invest Zoneהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00001087
+3.01%
30 ימים
$ -0.0000202
-5.16%
60 ימים
$ -0.0000175
-4.50%
90 ימים
$ -0.0000754
-16.86%
Invest Zone שינוי מחיר היום
היום,IVFUN רשם שינוי של $ +0.00001087 (+3.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Invest Zone שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000202 (-5.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Invest Zone שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,IVFUN ראה שינוי של $ -0.0000175 (-4.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Invest Zone שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000754 (-16.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Invest Zone (IVFUN)?
IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist.
Invest Zone זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Invest Zoneההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקIVFUN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Invest Zoneאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךInvest Zone לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Invest Zoneתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Invest Zone (IVFUN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Invest Zone (IVFUN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Invest Zone.
הבנת הטוקנומיקה של Invest Zone (IVFUN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IVFUN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Invest Zone (IVFUN)
מחפש איך לקנותInvest Zone? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Invest Zoneב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.