Invest Zone (IVFUN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Invest Zone (IVFUN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Invest Zone (IVFUN) מידע IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist. אתר רשמי: https://ivfun.meme/ סייר בלוקים: https://tronscan.org/#/token20/TSig7sWzEL2K83mkJMQtbyPpiVSbR6pZnb קנה IVFUNעכשיו!

Invest Zone (IVFUN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Invest Zone (IVFUN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 330.58K $ 330.58K $ 330.58K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 940.22M $ 940.22M $ 940.22M FDV (שווי מדולל מלא): $ 351.60K $ 351.60K $ 351.60K שיא כל הזמנים: $ 0.04011 $ 0.04011 $ 0.04011 שפל כל הזמנים: $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 מחיר נוכחי: $ 0.0003516 $ 0.0003516 $ 0.0003516 למידע נוסף על Invest Zone (IVFUN) מחיר

Invest Zone (IVFUN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Invest Zone (IVFUN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IVFUN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IVFUNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IVFUNטוקניומיקה, חקרו אתIVFUNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות IVFUN מעוניין להוסיף את Invest Zone (IVFUN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת IVFUN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות IVFUN ב-MEXC עכשיו!

Invest Zone (IVFUN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IVFUNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה IVFUN עכשיו את היסטוריית המחירים!

IVFUN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן IVFUN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IVFUN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה IVFUNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

