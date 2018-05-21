IoTeX Network (IOTX) ניתוח טכני היום דף IoTeX Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של IOTX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של IoTeX Network למטה. הירשם

IoTeX Network (IOTX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.002786 -- +9.77% +14.27% -35.50%

IoTeX Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של IoTeX Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 5 קנה 19 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 1 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 4 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.002795 0.002795 R2 0.002795 0.002794 R1 0.002794 0.002794 PP 0.002794 0.002794 S1 0.002793 0.002793 S2 0.002793 0.002793 S3 0.002792 0.002793

IoTeX Network אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.06M $1.58 M $1.63 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.05 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.06 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.16 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.17 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. IoTeX Network זרימת הון זרימת נטו פנימה IOTXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.00 2026-08-20 -$0.01 M 0.00 2026-08-19 $0.02 M 0.00 2026-08-18 $0.00 M 0.00 2026-08-17 -$0.03 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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