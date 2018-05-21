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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על IoTeX Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על IoTeX Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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IoTeX Network (IOTX) ניתוח טכני היום

IoTeX Network (IOTX) ניתוח טכני היום

דף IoTeX Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של IOTX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של IoTeX Network למטה.

IoTeX Network (IOTX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.002786--+9.77%+14.27%-35.50%
למידע נוסף על IoTeX Network מחיר

IoTeX Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של IoTeX Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 2
נייטרלי 5
קנה 19
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 1קנה 13
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 4קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.002795
0.002795
R2
0.002795
0.002794
R1
0.002794
0.002794
PP
0.002794
0.002794
S1
0.002793
0.002793
S2
0.002793
0.002793
S3
0.002792
0.002793

IoTeX Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.06M
$1.58 M
$1.63 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.17 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

IoTeX Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהIOTXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.00
2026-08-20-$0.01 M0.00
2026-08-19$0.02 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17-$0.03 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על IoTeX Network

סחור ב IoTeX Network (IOTX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב IoTeX Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTIOTX
$0.002786
$0.002786$0.002786
+0.90%
24.20M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

IOTX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

IOTX
IOTX
USD
USD

1 IOTX = 0.002786 USD

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