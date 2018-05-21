IoTeX Network (IOTX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי IoTeX Network (IOTX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

IoTeX Network (IOTX) מידע IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. אתר רשמי: https://www.iotex.io/ מסמך לבן: https://iotex.io/2.0 סייר בלוקים: https://iotexscan.io/ קנה IOTXעכשיו!

IoTeX Network (IOTX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור IoTeX Network (IOTX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 280.13M $ 280.13M $ 280.13M ההיצע הכולל: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B אספקה במחזור: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B FDV (שווי מדולל מלא): $ 296.70M $ 296.70M $ 296.70M שיא כל הזמנים: $ 0.262048 $ 0.262048 $ 0.262048 שפל כל הזמנים: $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 מחיר נוכחי: $ 0.02967 $ 0.02967 $ 0.02967 למידע נוסף על IoTeX Network (IOTX) מחיר

IoTeX Network (IOTX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של IoTeX Network (IOTX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IOTX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IOTXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IOTXטוקניומיקה, חקרו אתIOTXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

IoTeX Network (IOTX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IOTXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה IOTX עכשיו את היסטוריית המחירים!

IOTX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן IOTX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IOTX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה IOTXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

