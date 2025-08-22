עוד על HYPC

HyperCycle סֵמֶל

HyperCycle מְחִיר(HYPC)

HyperCycle (HYPC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:23:30 (UTC+8)

HyperCycle (HYPC) מידע על מחיר (USD)

HyperCycle (HYPC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03737. במהלך 24 השעות האחרונות, HYPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03631 לבין שיא של $ 0.04471, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HYPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2883715820570467, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01708075677783095.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HYPC השתנה ב +2.91% במהלך השעה האחרונה, -6.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HyperCycle (HYPC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של HyperCycle הוא $ 5.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.34K. ההיצע במחזור של HYPC הוא 155.12M, עם היצע כולל של 2147483648. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.25M.

HyperCycle (HYPC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של HyperCycleהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0024786-6.22%
30 ימים$ -0.00763-16.96%
60 ימים$ +0.00475+14.56%
90 ימים$ -0.02962-44.22%
HyperCycle שינוי מחיר היום

היום,HYPC רשם שינוי של $ -0.0024786 (-6.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

HyperCycle שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00763 (-16.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

HyperCycle שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HYPC ראה שינוי של $ +0.00475 (+14.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

HyperCycle שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02962 (-44.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HyperCycle (HYPC)?

בדוק את HyperCycle עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHyperCycle (HYPC)

HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

HyperCycle זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול HyperCycleההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHYPC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים HyperCycleאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHyperCycle לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

HyperCycleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HyperCycle (HYPC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HyperCycle (HYPC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HyperCycle.

בדוק את HyperCycle תחזית המחיר עכשיו‏!

HyperCycle (HYPC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HyperCycle (HYPC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HYPC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות HyperCycle (HYPC)

מחפש איך לקנותHyperCycle? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש HyperCycleב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HYPC למטבעות מקומיים

HyperCycle מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של HyperCycle, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על HyperCycle

כמה שווה HyperCycle (HYPC) היום?
החי HYPCהמחיר ב USD הוא 0.03737 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HYPC ל USD?
המחיר הנוכחי של HYPC ל USD הוא $ 0.03737. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HyperCycle?
שווי השוק של HYPC הוא $ 5.80M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HYPC?
ההיצע במחזור של HYPC הוא 155.12M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HYPC?
‏‏HYPC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2883715820570467 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HYPC?
HYPC ‏‏רשם מחירATL של 0.01708075677783095 USD.
מהו נפח המסחר של HYPC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HYPC הוא $ 5.34K USD.
האם HYPC יעלה השנה?
HYPC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HYPC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:23:30 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

