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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על HIVE, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על HIVE, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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HIVE (HIVE) ניתוח טכני היום

HIVE (HIVE) ניתוח טכני היום

דף HIVE הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HIVE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של HIVE למטה.

HIVE (HIVE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04207--+6.13%-13.62%-28.87%
למידע נוסף על HIVE מחיר

HIVE אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של HIVE במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 3
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04209
0.04208
R2
0.04208
0.04208
R1
0.04207
0.04207
PP
0.04206
0.04206
S1
0.04205
0.04206
S2
0.04205
0.04205
S3
0.04203
0.04205

HIVE אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.04M
$1.45 M
$1.49 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.02 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

HIVE זרימת הון

זרימת נטו פנימהHIVEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.04
2026-08-20$0.01 M0.04
2026-08-19$0.00 M0.04
2026-08-18-$0.01 M0.04
2026-08-17$0.01 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על HIVE

סחור ב HIVE (HIVE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב HIVE מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTHIVE
$0.0421
$0.0421$0.0421
+2.28%
1.80M (USDT)
/USDCHIVE
$0.04208
$0.04208$0.04208
+2.33%
1.36M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

HIVE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HIVE
HIVE
USD
USD

1 HIVE = 0.04207 USD

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