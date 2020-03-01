HIVE (HIVE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי HIVE (HIVE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

HIVE (HIVE) מידע Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development. אתר רשמי: https://hive.io/ מסמך לבן: https://hive.io/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://explore.openhive.network קנה HIVEעכשיו!

HIVE (HIVE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור HIVE (HIVE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 100.40M $ 100.40M $ 100.40M ההיצע הכולל: $ 485.95M $ 485.95M $ 485.95M אספקה במחזור: $ 485.95M $ 485.95M $ 485.95M FDV (שווי מדולל מלא): $ 100.40M $ 100.40M $ 100.40M שיא כל הזמנים: $ 3.4103 $ 3.4103 $ 3.4103 שפל כל הזמנים: $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 מחיר נוכחי: $ 0.2066 $ 0.2066 $ 0.2066 למידע נוסף על HIVE (HIVE) מחיר

HIVE (HIVE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של HIVE (HIVE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HIVE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HIVEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HIVEטוקניומיקה, חקרו אתHIVEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

