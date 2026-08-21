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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Hedera, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Hedera, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Hedera (HBAR) ניתוח טכני היום

Hedera (HBAR) ניתוח טכני היום

דף Hedera הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HBAR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Hedera למטה.

Hedera (HBAR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.07351--+12.21%+5.70%-16.41%
למידע נוסף על Hedera מחיר

Hedera אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Hedera במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 1
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.07346
0.07346
R2
0.07346
0.07345
R1
0.07345
0.07345
PP
0.07345
0.07345
S1
0.07344
0.07344
S2
0.07344
0.07344
S3
0.07343
0.07344

Hedera אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.52M
$14.68 M
$14.16 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-1.42M
קניות פעילות ל-3 ימים
$13.20 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$14.61 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.61M
קניות פעילות ל-7 ימים
$26.23 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$26.85 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Hedera זרימת הון

זרימת נטו פנימהHBARUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.26 M0.07
2026-08-20$2.45 M0.07
2026-08-19$0.67 M0.07
2026-08-18$0.02 M0.07
2026-08-17-$0.02 M0.07

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Hedera (HBAR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Hedera מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTHBAR
$0.07351
$0.07351$0.07351
-0.36%
5.95M (USDT)
/USDCHBAR
$0.07353
$0.07353$0.07353
-0.27%
825.40K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

HBAR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HBAR
HBAR
USD
USD

1 HBAR = 0.07351 USD

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