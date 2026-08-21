Hedera (HBAR) ניתוח טכני היום דף Hedera הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HBAR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Hedera למטה. הירשם

Hedera (HBAR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.07351 -- +12.21% +5.70% -16.41%

Hedera אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Hedera במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 1 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.07346 0.07346 R2 0.07346 0.07345 R1 0.07345 0.07345 PP 0.07345 0.07345 S1 0.07344 0.07344 S2 0.07344 0.07344 S3 0.07343 0.07344

Hedera אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.52M $14.68 M $14.16 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -1.42M קניות פעילות ל-3 ימים $13.20 M מכירות פעילות ל-3 ימים $14.61 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.61M קניות פעילות ל-7 ימים $26.23 M מכירות פעילות ל-7 ימים $26.85 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Hedera זרימת הון זרימת נטו פנימה HBARUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.26 M 0.07 2026-08-20 $2.45 M 0.07 2026-08-19 $0.67 M 0.07 2026-08-18 $0.02 M 0.07 2026-08-17 -$0.02 M 0.07 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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