Graph Token (GRT) ניתוח טכני היום דף Graph Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GRT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Graph Token למטה. הירשם

Graph Token (GRT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.015 -- +10.53% -10.61% -42.07%

Graph Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Graph Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 6 קנה 19 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 1 נייטרלי 6 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01498 0.01497 R2 0.01497 0.01497 R1 0.01497 0.01497 PP 0.01496 0.01496 S1 0.01496 0.01496 S2 0.01495 0.01496 S3 0.01495 0.01495

Graph Token אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 3.28M $10.61 M $7.33 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.04M קניות פעילות ל-3 ימים $0.45 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.41 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.97 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.99 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Graph Token זרימת הון זרימת נטו פנימה GRTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.01 2026-08-20 $0.05 M 0.01 2026-08-19 -$0.01 M 0.01 2026-08-18 -$0.09 M 0.01 2026-08-17 -$0.07 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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