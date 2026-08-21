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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Graph Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Graph Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Graph Token (GRT) ניתוח טכני היום

Graph Token (GRT) ניתוח טכני היום

דף Graph Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GRT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Graph Token למטה.

Graph Token (GRT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.015--+10.53%-10.61%-42.07%
למידע נוסף על Graph Token מחיר

Graph Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Graph Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 1
נייטרלי 6
קנה 19
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 1נייטרלי 6קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01498
0.01497
R2
0.01497
0.01497
R1
0.01497
0.01497
PP
0.01496
0.01496
S1
0.01496
0.01496
S2
0.01495
0.01496
S3
0.01495
0.01495

Graph Token אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
3.28M
$10.61 M
$7.33 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.45 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.41 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.97 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.99 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Graph Token זרימת הון

זרימת נטו פנימהGRTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.01
2026-08-20$0.05 M0.01
2026-08-19-$0.01 M0.01
2026-08-18-$0.09 M0.01
2026-08-17-$0.07 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Graph Token (GRT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Graph Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTGRT
$0.015
$0.015$0.015
+2.04%
5.08M (USDT)
/USDCGRT
$0.01497
$0.01497$0.01497
+1.90%
3.81M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GRT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GRT
GRT
USD
USD

1 GRT = 0.015 USD

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