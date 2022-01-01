Graph Token (GRT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Graph Token (GRT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Graph Token (GRT) מידע The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem. אתר רשמי: https://thegraph.com מסמך לבן: https://thegraph.com/docs/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/HGsLG4PnZ28L8A4R5nPqKgZd86zUUdmfnkTRnuFJ5dAX קנה GRTעכשיו!

Graph Token (GRT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Graph Token (GRT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 955.95M $ 955.95M $ 955.95M ההיצע הכולל: $ 11.34B $ 11.34B $ 11.34B אספקה במחזור: $ 10.46B $ 10.46B $ 10.46B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B שיא כל הזמנים: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.09138 $ 0.09138 $ 0.09138 למידע נוסף על Graph Token (GRT) מחיר

Graph Token (GRT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Graph Token (GRT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GRT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GRTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GRTטוקניומיקה, חקרו אתGRTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

