NodeAI סֵמֶל

NodeAI מְחִיר(GPU)

1 GPU ל USDמחיר חי:

$0.2984
$0.2984$0.2984
+0.60%1D
USD
NodeAI (GPU) טבלת מחירים חיה
NodeAI (GPU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2914
$ 0.2914$ 0.2914
24 שעות נמוך
$ 0.3112
$ 0.3112$ 0.3112
גבוה 24 שעות

$ 0.2914
$ 0.2914$ 0.2914

$ 0.3112
$ 0.3112$ 0.3112

$ 2.892095702845763
$ 2.892095702845763$ 2.892095702845763

$ 0.022616526503786424
$ 0.022616526503786424$ 0.022616526503786424

+0.13%

+0.60%

+1.08%

+1.08%

NodeAI (GPU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2979. במהלך 24 השעות האחרונות, GPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2914 לבין שיא של $ 0.3112, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.892095702845763, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.022616526503786424.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GPU השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, +0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NodeAI (GPU) מידע שוק

No.766

$ 29.21M
$ 29.21M$ 29.21M

$ 99.42K
$ 99.42K$ 99.42K

$ 29.79M
$ 29.79M$ 29.79M

98.07M
98.07M 98.07M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98.06%

ETH

שווי השוק הנוכחי של NodeAI הוא $ 29.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.42K. ההיצע במחזור של GPU הוא 98.07M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.79M.

NodeAI (GPU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NodeAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00178+0.60%
30 ימים$ -0.0832-21.84%
60 ימים$ +0.0045+1.53%
90 ימים$ -0.1073-26.49%
NodeAI שינוי מחיר היום

היום,GPU רשם שינוי של $ +0.00178 (+0.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NodeAI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0832 (-21.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NodeAI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GPU ראה שינוי של $ +0.0045 (+1.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NodeAI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1073 (-26.49%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NodeAI (GPU)?

בדוק את NodeAI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNodeAI (GPU)

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

NodeAI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NodeAIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGPU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NodeAIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNodeAI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NodeAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NodeAI (GPU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NodeAI (GPU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NodeAI.

בדוק את NodeAI תחזית המחיר עכשיו‏!

NodeAI (GPU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NodeAI (GPU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GPU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NodeAI (GPU)

מחפש איך לקנותNodeAI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NodeAIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GPU למטבעות מקומיים

1 NodeAI(GPU) ל VND
7,839.2385
1 NodeAI(GPU) ל AUD
A$0.455787
1 NodeAI(GPU) ל GBP
0.220446
1 NodeAI(GPU) ל EUR
0.253215
1 NodeAI(GPU) ל USD
$0.2979
1 NodeAI(GPU) ל MYR
RM1.25118
1 NodeAI(GPU) ל TRY
12.210921
1 NodeAI(GPU) ל JPY
¥43.7913
1 NodeAI(GPU) ל ARS
ARS$399.865212
1 NodeAI(GPU) ל RUB
24.043509
1 NodeAI(GPU) ל INR
26.072208
1 NodeAI(GPU) ל IDR
Rp4,804.838037
1 NodeAI(GPU) ל KRW
413.747352
1 NodeAI(GPU) ל PHP
16.876035
1 NodeAI(GPU) ל EGP
￡E.14.451129
1 NodeAI(GPU) ל BRL
R$1.60866
1 NodeAI(GPU) ל CAD
C$0.411102
1 NodeAI(GPU) ל BDT
36.242514
1 NodeAI(GPU) ל NGN
455.503995
1 NodeAI(GPU) ל COP
$1,191.6
1 NodeAI(GPU) ל ZAR
R.5.234103
1 NodeAI(GPU) ל UAH
12.347955
1 NodeAI(GPU) ל VES
Bs41.706
1 NodeAI(GPU) ל CLP
$285.6861
1 NodeAI(GPU) ל PKR
Rs84.460608
1 NodeAI(GPU) ל KZT
159.388416
1 NodeAI(GPU) ל THB
฿9.654939
1 NodeAI(GPU) ל TWD
NT$9.074034
1 NodeAI(GPU) ל AED
د.إ1.093293
1 NodeAI(GPU) ל CHF
Fr0.23832
1 NodeAI(GPU) ל HKD
HK$2.326599
1 NodeAI(GPU) ל AMD
֏114.048036
1 NodeAI(GPU) ל MAD
.د.م2.6811
1 NodeAI(GPU) ל MXN
$5.529024
1 NodeAI(GPU) ל SAR
ريال1.117125
1 NodeAI(GPU) ל PLN
1.084356
1 NodeAI(GPU) ל RON
лв1.283949
1 NodeAI(GPU) ל SEK
kr2.836008
1 NodeAI(GPU) ל BGN
лв0.497493
1 NodeAI(GPU) ל HUF
Ft101.151945
1 NodeAI(GPU) ל CZK
6.246963
1 NodeAI(GPU) ל KWD
د.ك0.0908595
1 NodeAI(GPU) ל ILS
1.000944
1 NodeAI(GPU) ל AOA
Kz271.556703
1 NodeAI(GPU) ל BHD
.د.ب0.1123083
1 NodeAI(GPU) ל BMD
$0.2979
1 NodeAI(GPU) ל DKK
kr1.897623
1 NodeAI(GPU) ל HNL
L7.799022
1 NodeAI(GPU) ל MUR
13.596156
1 NodeAI(GPU) ל NAD
$5.222187
1 NodeAI(GPU) ל NOK
kr2.999853
1 NodeAI(GPU) ל NZD
$0.50643
1 NodeAI(GPU) ל PAB
B/.0.2979
1 NodeAI(GPU) ל PGK
K1.257138
1 NodeAI(GPU) ל QAR
ر.ق1.081377
1 NodeAI(GPU) ל RSD
дин.29.81979

NodeAI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NodeAI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNodeAI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NodeAI

כמה שווה NodeAI (GPU) היום?
החי GPUהמחיר ב USD הוא 0.2979 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GPU ל USD?
המחיר הנוכחי של GPU ל USD הוא $ 0.2979. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NodeAI?
שווי השוק של GPU הוא $ 29.21M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GPU?
ההיצע במחזור של GPU הוא 98.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GPU?
‏‏GPU השיג מחיר שיא (ATH) של 2.892095702845763 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GPU?
GPU ‏‏רשם מחירATL של 0.022616526503786424 USD.
מהו נפח המסחר של GPU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GPU הוא $ 99.42K USD.
האם GPU יעלה השנה?
GPU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GPU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
NodeAI (GPU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

