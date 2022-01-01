NodeAI (GPU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NodeAI (GPU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NodeAI (GPU) מידע Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence. אתר רשמי: https://nodes.ai מסמך לבן: https://docs.nodes.ai/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870 קנה GPUעכשיו!

NodeAI (GPU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NodeAI (GPU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 28.13M $ 28.13M $ 28.13M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 98.07M $ 98.07M $ 98.07M FDV (שווי מדולל מלא): $ 28.68M $ 28.68M $ 28.68M שיא כל הזמנים: $ 2.4594 $ 2.4594 $ 2.4594 שפל כל הזמנים: $ 0.022616526503786424 $ 0.022616526503786424 $ 0.022616526503786424 מחיר נוכחי: $ 0.2868 $ 0.2868 $ 0.2868 למידע נוסף על NodeAI (GPU) מחיר

NodeAI (GPU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NodeAI (GPU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GPU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GPUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GPUטוקניומיקה, חקרו אתGPUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GPU מעוניין להוסיף את NodeAI (GPU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GPU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GPU ב-MEXC עכשיו!

NodeAI (GPU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GPUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GPU עכשיו את היסטוריית המחירים!

GPU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GPU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GPU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GPUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

