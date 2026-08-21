GamePad מחיר היום

מחיר GamePad (GPAD) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.08025, עם שינוי של 0.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GPAD ל ILS הוא ₪ 0.08025 לכל GPAD.

GamePad כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- GPAD. ב‑24 השעות האחרונות, GPAD סחר בין ₪ 0.08006 (נמוך) ל ₪ 0.08027 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, GPAD נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו -0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 28.74K.

GamePad (GPAD) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 28.74K₪ 28.74K ₪ 28.74K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 80.25M₪ 80.25M ₪ 80.25M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של GamePad הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 28.74K. ההיצע במחזור של GPAD הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 80.25M.