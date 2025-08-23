עוד על BOME

BOME מידע על מחיר

BOME אתר רשמי

BOME טוקניומיקה

BOME תחזית מחיר

BOME היסטוריה

BOME מדריך קנייה

BOMEממיר מטבעות לפיאט

BOME ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BOOK OF MEME סֵמֶל

BOOK OF MEME מְחִיר(BOME)

1 BOME ל USDמחיר חי:

$0.0022055
$0.0022055$0.0022055
+0.67%1D
USD
BOOK OF MEME (BOME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:26:41 (UTC+8)

BOOK OF MEME (BOME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0021151
$ 0.0021151$ 0.0021151
24 שעות נמוך
$ 0.0024899
$ 0.0024899$ 0.0024899
גבוה 24 שעות

$ 0.0021151
$ 0.0021151$ 0.0021151

$ 0.0024899
$ 0.0024899$ 0.0024899

$ 0.02804714704097437
$ 0.02804714704097437$ 0.02804714704097437

$ 0.000134385659659206
$ 0.000134385659659206$ 0.000134385659659206

+1.32%

+0.67%

+22.26%

+22.26%

BOOK OF MEME (BOME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0022016. במהלך 24 השעות האחרונות, BOME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0021151 לבין שיא של $ 0.0024899, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02804714704097437, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000134385659659206.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOME השתנה ב +1.32% במהלך השעה האחרונה, +0.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOOK OF MEME (BOME) מידע שוק

No.283

$ 151.73M
$ 151.73M$ 151.73M

$ 12.30M
$ 12.30M$ 12.30M

$ 151.73M
$ 151.73M$ 151.73M

68.92B
68.92B 68.92B

68,916,072,711.49022
68,916,072,711.49022 68,916,072,711.49022

SOL

שווי השוק הנוכחי של BOOK OF MEME הוא $ 151.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.30M. ההיצע במחזור של BOME הוא 68.92B, עם היצע כולל של 68916072711.49022. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 151.73M.

BOOK OF MEME (BOME) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BOOK OF MEMEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000014679+0.67%
30 ימים$ +0.000119+5.71%
60 ימים$ +0.0007947+56.48%
90 ימים$ -0.000152-6.46%
BOOK OF MEME שינוי מחיר היום

היום,BOME רשם שינוי של $ +0.000014679 (+0.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BOOK OF MEME שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000119 (+5.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BOOK OF MEME שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BOME ראה שינוי של $ +0.0007947 (+56.48%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BOOK OF MEME שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000152 (-6.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BOOK OF MEME (BOME)?

בדוק את BOOK OF MEME עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBOOK OF MEME (BOME)

BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain

BOOK OF MEME זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BOOK OF MEMEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBOME את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BOOK OF MEMEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBOOK OF MEME לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BOOK OF MEMEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BOOK OF MEME (BOME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BOOK OF MEME (BOME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BOOK OF MEME.

בדוק את BOOK OF MEME תחזית המחיר עכשיו‏!

BOOK OF MEME (BOME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BOOK OF MEME (BOME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BOOK OF MEME (BOME)

מחפש איך לקנותBOOK OF MEME? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BOOK OF MEMEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BOME למטבעות מקומיים

1 BOOK OF MEME(BOME) ל VND
57.935104
1 BOOK OF MEME(BOME) ל AUD
A$0.003368448
1 BOOK OF MEME(BOME) ל GBP
0.001629184
1 BOOK OF MEME(BOME) ל EUR
0.00187136
1 BOOK OF MEME(BOME) ל USD
$0.0022016
1 BOOK OF MEME(BOME) ל MYR
RM0.00924672
1 BOOK OF MEME(BOME) ל TRY
0.090243584
1 BOOK OF MEME(BOME) ל JPY
¥0.3236352
1 BOOK OF MEME(BOME) ל ARS
ARS$2.955163648
1 BOOK OF MEME(BOME) ל RUB
0.178021376
1 BOOK OF MEME(BOME) ל INR
0.192684032
1 BOOK OF MEME(BOME) ל IDR
Rp35.509672448
1 BOOK OF MEME(BOME) ל KRW
3.057758208
1 BOOK OF MEME(BOME) ל PHP
0.124742656
1 BOOK OF MEME(BOME) ל EGP
￡E.0.106799616
1 BOOK OF MEME(BOME) ל BRL
R$0.011910656
1 BOOK OF MEME(BOME) ל CAD
C$0.003038208
1 BOOK OF MEME(BOME) ל BDT
0.267846656
1 BOOK OF MEME(BOME) ל NGN
3.36635648
1 BOOK OF MEME(BOME) ל COP
$8.8064
1 BOOK OF MEME(BOME) ל ZAR
R.0.038660096
1 BOOK OF MEME(BOME) ל UAH
0.09125632
1 BOOK OF MEME(BOME) ל VES
Bs0.308224
1 BOOK OF MEME(BOME) ל CLP
$2.113536
1 BOOK OF MEME(BOME) ל PKR
Rs0.624197632
1 BOOK OF MEME(BOME) ל KZT
1.177944064
1 BOOK OF MEME(BOME) ל THB
฿0.071353856
1 BOOK OF MEME(BOME) ל TWD
NT$0.067082752
1 BOOK OF MEME(BOME) ל AED
د.إ0.008079872
1 BOOK OF MEME(BOME) ל CHF
Fr0.00176128
1 BOOK OF MEME(BOME) ל HKD
HK$0.017194496
1 BOOK OF MEME(BOME) ל AMD
֏0.842860544
1 BOOK OF MEME(BOME) ל MAD
.د.م0.0198144
1 BOOK OF MEME(BOME) ל MXN
$0.040883712
1 BOOK OF MEME(BOME) ל SAR
ريال0.008256
1 BOOK OF MEME(BOME) ל PLN
0.008013824
1 BOOK OF MEME(BOME) ל RON
лв0.009488896
1 BOOK OF MEME(BOME) ל SEK
kr0.020937216
1 BOOK OF MEME(BOME) ל BGN
лв0.003676672
1 BOOK OF MEME(BOME) ל HUF
Ft0.747311104
1 BOOK OF MEME(BOME) ל CZK
0.046167552
1 BOOK OF MEME(BOME) ל KWD
د.ك0.000671488
1 BOOK OF MEME(BOME) ל ILS
0.007397376
1 BOOK OF MEME(BOME) ל AOA
Kz2.006912512
1 BOOK OF MEME(BOME) ל BHD
.د.ب0.0008300032
1 BOOK OF MEME(BOME) ל BMD
$0.0022016
1 BOOK OF MEME(BOME) ל DKK
kr0.014024192
1 BOOK OF MEME(BOME) ל HNL
L0.057637888
1 BOOK OF MEME(BOME) ל MUR
0.100481024
1 BOOK OF MEME(BOME) ל NAD
$0.038594048
1 BOOK OF MEME(BOME) ל NOK
kr0.022170112
1 BOOK OF MEME(BOME) ל NZD
$0.00374272
1 BOOK OF MEME(BOME) ל PAB
B/.0.0022016
1 BOOK OF MEME(BOME) ל PGK
K0.009290752
1 BOOK OF MEME(BOME) ל QAR
ر.ق0.007991808
1 BOOK OF MEME(BOME) ל RSD
дин.0.220402176

BOOK OF MEME מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BOOK OF MEME, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBOOK OF MEME הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BOOK OF MEME

כמה שווה BOOK OF MEME (BOME) היום?
החי BOMEהמחיר ב USD הוא 0.0022016 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOME ל USD?
המחיר הנוכחי של BOME ל USD הוא $ 0.0022016. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BOOK OF MEME?
שווי השוק של BOME הוא $ 151.73M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOME?
ההיצע במחזור של BOME הוא 68.92B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOME?
‏‏BOME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02804714704097437 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOME?
BOME ‏‏רשם מחירATL של 0.000134385659659206 USD.
מהו נפח המסחר של BOME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOME הוא $ 12.30M USD.
האם BOME יעלה השנה?
BOME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:26:41 (UTC+8)

BOOK OF MEME (BOME) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BOME-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BOME
BOME
USD
USD

1 BOME = 0.0022016 USD

מסחרBOME

USDTBOME
$0.0022055
$0.0022055$0.0022055
+0.66%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד