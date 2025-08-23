מה זהBOOK OF MEME (BOME)

BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain

BOOK OF MEME זמין ב-MEXC



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקBOME את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BOOK OF MEMEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBOOK OF MEME לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BOOK OF MEMEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BOOK OF MEME (BOME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BOOK OF MEME (BOME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BOOK OF MEME.

בדוק את BOOK OF MEME תחזית המחיר עכשיו‏!

BOOK OF MEME (BOME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BOOK OF MEME (BOME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BOOK OF MEME (BOME)

מחפש איך לקנותBOOK OF MEME? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BOOK OF MEMEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BOME למטבעות מקומיים

נסה ממיר

BOOK OF MEME מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BOOK OF MEME, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BOOK OF MEME כמה שווה BOOK OF MEME (BOME) היום? החי BOMEהמחיר ב USD הוא 0.0022016 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי BOME ל USD? $ 0.0022016 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של BOME ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של BOOK OF MEME? שווי השוק של BOME הוא $ 151.73M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של BOME? ההיצע במחזור של BOME הוא 68.92B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOME? ‏‏BOME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02804714704097437 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOME? BOME ‏‏רשם מחירATL של 0.000134385659659206 USD . מהו נפח המסחר של BOME? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOME הוא $ 12.30M USD . האם BOME יעלה השנה? BOME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט.

BOOK OF MEME (BOME) עדכונים חשובים מהתעשייה

