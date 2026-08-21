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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Gods Unchained, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Gods Unchained, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Gods Unchained (GODS) ניתוח טכני היום

Gods Unchained (GODS) ניתוח טכני היום

דף Gods Unchained הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GODS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Gods Unchained למטה.

Gods Unchained (GODS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02484---1.51%+10.20%-28.81%
למידע נוסף על Gods Unchained מחיר

Gods Unchained זרימת הון

זרימת נטו פנימהGODSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.02
2026-08-20$0.00 M0.02
2026-08-19$0.00 M0.02
2026-08-18$0.00 M0.02
2026-08-17-$0.04 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Gods Unchained

סחור ב Gods Unchained (GODS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Gods Unchained מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTGODS
$0.02484
$0.02484$0.02484
+4.54%
2.50M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GODS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GODS
GODS
USD
USD

1 GODS = 0.02484 USD

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