Gods Unchained (GODS) ניתוח טכני היום דף Gods Unchained הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GODS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Gods Unchained למטה. הירשם

Gods Unchained (GODS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02484 -- -1.51% +10.20% -28.81%

Gods Unchained זרימת הון זרימת נטו פנימה GODSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.02 2026-08-20 $0.00 M 0.02 2026-08-19 $0.00 M 0.02 2026-08-18 $0.00 M 0.02 2026-08-17 -$0.04 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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