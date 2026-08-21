Gods Unchained (GODS) ניתוח טכני היום
דף Gods Unchained הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GODS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Gods Unchained למטה.
Gods Unchained (GODS) שינוי מחיר
|מחיר נוכחי
|24 שעות
|7 ימים
|30 ימים
|90 ימים
|$0.02484
|--
|-1.51%
|+10.20%
|-28.81%
Gods Unchained זרימת הון
זרימת נטו פנימהGODSUSDT מחיר
|היסטוריה
|זרימת נטו פנימה
|מחיר
|2026-08-21
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-20
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-19
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-18
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-17
|-$0.04 M
|0.02
הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.
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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
$0.02484
$0.02484$0.02484
+4.54%
2.50M (USDT)
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