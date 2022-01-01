Gods Unchained (GODS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gods Unchained (GODS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gods Unchained (GODS) מידע Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs). אתר רשמי: https://godsunchained.com/ מסמך לבן: https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 קנה GODSעכשיו!

Gods Unchained (GODS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gods Unchained (GODS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 48.14M $ 48.14M $ 48.14M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 387.64M $ 387.64M $ 387.64M FDV (שווי מדולל מלא): $ 62.10M $ 62.10M $ 62.10M שיא כל הזמנים: $ 8.906 $ 8.906 $ 8.906 שפל כל הזמנים: $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 מחיר נוכחי: $ 0.12419 $ 0.12419 $ 0.12419 למידע נוסף על Gods Unchained (GODS) מחיר

Gods Unchained (GODS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gods Unchained (GODS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GODS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GODSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GODSטוקניומיקה, חקרו אתGODSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

