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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Gains Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Gains Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Gains Network (GNS) ניתוח טכני היום

Gains Network (GNS) ניתוח טכני היום

דף Gains Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GNS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Gains Network למטה.

Gains Network (GNS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.5298--+1.01%-5.47%+15.72%
למידע נוסף על Gains Network מחיר

Gains Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהGNSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.53
2026-08-20$0.03 M0.53
2026-08-19$0.01 M0.50
2026-08-18$0.00 M0.50
2026-08-17-$0.01 M0.51

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Gains Network (GNS) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTGNS
$0.5296
$0.5296$0.5296
+0.53%
105.12K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GNS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GNS
GNS
USD
USD

1 GNS = 0.5298 USD

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