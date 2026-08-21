Gains Network (GNS) ניתוח טכני היום דף Gains Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GNS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Gains Network למטה. הירשם

Gains Network (GNS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.5298 -- +1.01% -5.47% +15.72%

Gains Network זרימת הון זרימת נטו פנימה GNSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.53 2026-08-20 $0.03 M 0.53 2026-08-19 $0.01 M 0.50 2026-08-18 $0.00 M 0.50 2026-08-17 -$0.01 M 0.51 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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